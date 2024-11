One-Punch Man: ONE annuncia la pubblicazione a sorpresa del capitolo 151

One-Punch Man è una delle serie seinen più famose e iconiche degli ultimi dieci anni e quest’anno il manga festeggia il 15° anniversario dal debutto. Il manga è nato inizialmente dalla mente di ONE nel 2009, il quale non si aspettava molto quando ha iniziato a disegnarlo. Ma con la crescita del suo web comic, si è ritrovato a raggiungere un livello di notorietà non preventivato. Ora, ONE ha elettrizzato il fandom con un aggiornamento a sorpresa, poiché il mangaka ha appena aggiornato il suo web comic all’improvviso.

Il tutto è emerso questa settimana con ONE che ha rilasciato un aggiornamento sui social media. Il mangaka ha pubblicato un link dal nulla, rivelando di aver appena pubblicato il capitolo 151. Il nuovo capitolo non era previsto in alcun modo e ONE afferma che l’aggiornamento è una sorta di regalo di compleanno per i fan.

LEGGI ANCHE:



Star Comics annuncia Kagurabachi e tante altre novità al Lucca Comics

Per quanto possa sembrare esilarante, il compleanno in questione non ha nulla a che fare con One-Punch Man in sé o con le sue sta, ma a ONE. E quindi il mangaka per celebrare il suo 38° compleanno, ha pubblicato il capitolo 151 di One-Punch Man.

ONE, che nel settore è anche conosciuto come Tomohiro, ha iniziato a inchiostrare fumetti web negli anni ’00 con pochi obiettivi in ​​mente. Senza un editore in vista, ONE ha disegnato ciò che gli piaceva e alla fine ha riscosso una valanga di successi. Alla fine, One-Punch Man è stato concesso in licenza da Shueisha con il supporto del mangaka Yusuke Murata.

La mente di One-Punch Man è anche conosciuto per Mob Psycho 100, che ha guadagnato ulteriore successo con il suo adattamento anime. Inoltre è anche impegnato con nuovi progetti, come ad esempio Versus. La serie in questione conta tre volumi ed è serializzatosu Monthly Shonen Sirius di Kodansha.

Mentre ONE si concentra sui suoi progetti, i fan continuano a tenere d’occhio One-Punch Man. La serie sta ancora pubblicando nuovi capitoli manga con Murata, ma ad oggi l’attenzione di tutti è rivolta all’anime. Dopo tutto, la terza stagione è all’orizzonte e i fan vogliono solo sapere quando farà il suo debutto sul piccolo schermo.

Fonte – Comicbook