Pokémon: un leak rivela un’evoluzione cancellata di Eevee

La serie Pokémon ha debuttato nel 1996 e da allora ha introdotto tantissime creature immaginarie che hanno segnato generazioni di fan. Tra i numerosi Pokémon conosciuti ci concentreremo su Eevee, che è molto migliorato nel corso degli anni. Il Pokémon di tipo Normale è semplicemente adorabile, e ha da subito conquistato tutti i fan. Dall’anime ai videogiochi, Pokémon sapeva che Eevee era un successo, e quel successo era dovuto alle sue evoluzioni. Ad oggi, sono state pubblicate in totale otto adorabili evoluzioni di Eevee. E secondo un leak pare ci sia un’altra e inedita evoluzione di Eevee che sarebbe stata scartata.

Il tutto è emerso questa settimana mentre Game Freak, lo sviluppatore dei giochi Pokémon, ha subito una grande fuga di notizie. I fan hanno scoperto una cartella da 40GB contenente risorse e documenti inediti riguardanti Pokémon, e presumibilmente provengono da Game Freak. Analizzato le informazioni, è apparso un documento che descriveva in dettaglio l’evoluzione di tipo Volante eliminata di Eevee.

Nel documento si legge quando segue: “Dopo che ci è stato detto che il design era simile a un design creato da un fan, è stato deciso che i costi di progettazione sarebbero stati molto alti. A meno che non ci sia un gioco in cui il personaggio principale è Eevee Volante, o se hanno un valore elevato nel gioco, allora non vale il costo elevato. Potremmo prendere quella decisione un giorno, ma al momento non è così. La metteremo in attesa finché non potremo determinare l’importanza di questo nuovo Pokémon“.

Secondo il leak, il design originale per Eevee di tipo Volante esiste ancora, ma non è mai stato digitalizzato. L’artwork è nell’ufficio di Game Freak, quindi non si sa che aspetto abbia. Se questa fuga di notizie è accurata, Game Freak voleva originariamente dare vita all’evoluzione di Eevee nella VII Generazione, ma il Pokémon è stato scartato a causa di un’analisi dei costi.

Se l’evoluzione di tipo Volante di Eevee avesse debuttato, il fandom ne avrebbe tratto beneficio. Nella sesta generazione, il mondo ha visto Pokémon portare sullo schermo l’evoluzione di tipo Folletto di Eevee. Sylveon ha fatto scalpore con il suo arrivo e, fino ad oggi, è l’ultima evoluzione ad unirsi alla linea di Eevee. Prima di Sylveon, Leafeon e Glaceon sono stati introdotti nella quarta generazione. Quindi, è passato un bel po’ di tempo da quando Eevee ha ricevuto una nuova evoluzione.

Questa fuga di notizie ha scatenato inevitabilmente i fan. Il fandom ha implorato Game Freak per una nuova evoluzione di Eevee sin dalla chiusura della sesta generazione, che sarebbe potuta arrivare nella settima generazione. Considerata la popolarità della linea Eevee, la scelta di eliminare un’evoluzione di tipo Volante è difficile da comprendere, ma Game Freak era sicura della sua scelta.

Tuttavia il documento lascia intendere che Game Freak non ha chiuso le porte a un Eevee di tipo Volante, ma il suo design necessita di una revisione.

Fonte – Comicbook