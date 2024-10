Pokémon: un leak svela i dettagli di un nuovo anime

I recenti “leak”, o fughe di notizie sui Pokémon hanno avuto grandi implicazioni per il franchise. Oltre ai prossimi videogiochi che amplieranno il roster della serie, queste hanno anche accennato ai progetti live-action che esploreranno nuovi lati dell’amato franchise. Con Pokémon Horizons che ha passato con successo il testimone da Ash Ketchum e Pikachu a Liko e Roy, sembra che ci sia un altro anime Pokémon in lavorazione che sembra essere molto diverso dalla serie principale.

Il “ritiro” di Ash Ketchum è stato uno shock per molti. Ash e Pikachu erano i protagonisti inseparabili dell’anime da decenni, ma quando l’allenatore è riuscito a diventare il campione del mondo, era arrivato il momento di un cambiamento. Da quando Liko e Roy sono diventati i protagonisti della serie anime con Pokémon Horizons, le cose sono inevitabilmente cambiate. I due protagonisti non vogliono diventare gli allenatori più forti del mondo, bensì vivere le loro avventure ed entrambi condividono un mistero personale che riguarda potenti artefatti mistici.

In passato, abbiamo visto serie anime supplementari arrivare sul piccolo schermo come Pokémon Concierge e Twilight Wings. Parliamo di due esempi di spin-off che sono riusciti a esaminare nuove parti di questo universo. Concierge ha fatto un passo avanti nell’implementare uno stile di “animazione stop-motion” nella sua storia. Ma le recenti fughe di notizie parlano di una nuova serie intitolata “Pokemon Reload”, anche se non c’è nulla di ufficiale.

Secondo le fughe di notizie, questa sarà una “serie anime per tutte le età” che sarà sviluppata da Studio Colordio, la casa di produzione responsabile di Twilight Wings. La nuova serie sarà composta da dodici episodi e ogni puntata durerà circa venti minuti. Secondo quanto riferito, la serie arriverà su Netflix, Amazon Prime e altri servizi di streaming. In origine, la serie spin-off era apparentemente destinata ad arrivare nel 2023, ma ha poi subito un slittamento e il futuro della sua uscita rimane un mistero.

Inoltre si dice che l’attuale anime principale. ossia Horizons, potrebbe introdurre ai fan un salto temporale, facendo crescere Liko e Roy.

Fonte – Comicbook