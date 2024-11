Per tutti i fan di Gundam, questa è una svolta epocale: il progetto di adattamento live-action di Mobile Suit Gundam, in cantiere da anni, prende finalmente forma. Legendary Entertainment e Bandai Namco Filmworks hanno ufficializzato che Jim Mickle, noto per la serie Sweet Tooth, sarà alla regia del film. Mickle, insieme alla produttrice Linda Moran e alla loro casa di produzione Nightshade, darà vita al mondo di Gundam, portando il franchise alla ribalta di Hollywood. Il progetto sarà ancora nelle mani dello sceneggiatore Brian K. Vaughan, già coinvolto nel 2018, a conferma di quanto sia ormai in moto la macchina creativa per questa attesissima produzione.

Gundam, un colosso che approda sul grande schermo

Annunciato inizialmente nel 2018 da Legendary e Sunrise, questo adattamento live-action ha attraversato varie fasi di sviluppo e vede finalmente l’ingresso di Mickle come regista. In precedenza, il progetto era nelle mani di Jordan Vogt-Roberts, ma ora la direzione è passata a Mickle. Al momento, non si sa ancora dove sarà distribuito il film, anche se in passato era legato a Netflix. Questo cambio di direzione rappresenta una nuova speranza per i fan, che sperano di vedere finalmente un Gundam hollywoodiano ben strutturato e fedele alla saga originale.

L’eredità di Gundam e i successi recenti

Chi non conosce il mondo di Gundam potrebbe restare sorpreso dal vasto impatto che questo franchise ha avuto fin dal suo esordio. Creato nel 1979 da Yoshiyuki Tomino e sviluppato da Sunrise, Mobile Suit Gundam ha conquistato intere generazioni grazie ai suoi mecha iconici e alla profonda trama sci-fi. Oltre ad aver guadagnato miliardi di yen con merchandising e collaborazioni, Gundam ha spinto il fenomeno dei modellini “Gunpla” a livello globale, segnando un punto di svolta nella cultura pop.

Sul fronte degli anime, Gundam ha vissuto una stagione d’oro con Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury, che ha sorpreso i fan con una trama avvincente e un’inedita protagonista femminile. Inoltre, solo quest’anno sono usciti tre nuovi film: Mobile Suit Gundam SEED Freedom, Gundam: Requiem for Vengeance e Mobile Suit Gundam: Silver Phantom. Gundam continua a reinventarsi, e il suo futuro è ricco di progetti, come confermato dal produttore Naohiro Ogata, che ha dichiarato che dal prossimo anno usciranno nuove produzioni ogni anno, in vista del 50° anniversario del franchise.

Gundam: una nuova era per il cinema?

Con un regista appassionato come Mickle e uno sceneggiatore esperto come Vaughan, l’adattamento live-action di Mobile Suit Gundam ha tutte le carte in regola per portare questo franchise leggendario su un nuovo palcoscenico. Anche se i dettagli sul progetto sono ancora pochi, i fan sperano che questa produzione possa onorare la storia e la complessità di Gundam. In attesa di ulteriori novità, la comunità resta col fiato sospeso per il possibile futuro di uno dei franchise più amati di sempre.

