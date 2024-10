Dragon Ball Daima: il terzo episodio nasconde un Easter Egg di GT?

Dragon Ball Daima ha debuttato qualche settimana fa e ha sancito l’atteso ritorno della serie sul piccolo schermo dopo la fine di Super. Come ormai tutti i fan sanno, Daima fa tornare Goku e i Guerrieri Z bambini, esattamente come accade in Dragon Ball GT, anche se in questo caso torna bambino solo Goku. Dragon Ball GT non è però canonico, mentre Daima lo è in quanto creato da Akira Toriyama. Eppure il terzo episodio dell’anime potrebbe nascondere un Easter Egg di Gt, in quanto Goku, Glorio e kaioshin si dirigono per la prima volta al Reame dei Demoni.

Nel terzo episodio di Dragon Ball Daima, i Guerrieri Z cercano di adattarsi ai loro nuovi corpi. Come hanno potuto vedere i fan nei primi due episodi, il nuovo re del Regno dei Demoni, Gomah, ha espresso un desiderio con le Sfere del Drago della Terra per trasformare gli eroi e i loro amici in “bambini di prima elementare”. Mentre cercano di capire cosa sta succedendo, un personaggio misterioso li raggiunge al Tempio di Dio per dare loro quello che sembra un aiuto per raggiugere il Regno dei Demoni. Si tratta di Glorio, disposto a offrire loro un passaggio a bordo della sua astronave. E questa astronave potrebbe sembrare un po’ familiare a coloro che hanno seguito il franchise shonen.

Goku e i suoi amici in Dragon Ball GT navigano a bordo di un’astronave per trovare le Sfere del Drago della Stella Nera. Inoltre, come nota un fan, la nave di Glorio assomiglia un po’ a quella del veicolo Capsule Corps usata nella serie che ha introdotto il mondo al Super Saiyan 4. Una delle cose più importanti per cui Grand Tour è noto è proprio l’introduzione del Super Saiyan 4, la forma di Goku e Vegeta che ha permesso loro di assumere un aspetto molto più primordiale.

Dragon Ball Daima è ambientato dopo la morte di Kid Bu ma prima dell’inizio di Dragon Ball Super, il che significa che forme come il Super Saiyan Blue e Ultra Instinto non saranno presenti nella serie. Se ci sarà una nuova trasformazione simile al Super Saiyan 4, si potrebbe pensare che Toriyama avesse un ultimo asso nella manica da mostrare ai suoi fan.

