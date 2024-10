Le Bizzarre Avventure di JoJo: annunciato un nuovo film

Le Bizzarre Avventure di JoJo è una delle serie seinen più iconiche e amate di sempre e Araki ha sempre confessato ai fan il suo desiderio di lavorare ancora a lungo al suo manga. Riguardo l’anime, nel 2017, Le bizzarre avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable ha ricevuto un film live-action che ha seguito gli eventi di Josuke Higashikata nella città di Morioh. Un recente aggiornamento ha rivelato che ci sarà un nuovo film de Le bizzarre avventure di JoJo, ma potrebbe non essere quello che tutti i fan si aspettano.

Il franchise di JoJo ha trovato longevità grazie alla dedizione del mangaka Hirohiko Araki. Avendo iniziato la serie negli anni ’80, Araki è rimasto fedele alla stirpe Joestar per decenni, lavorando su nuovi archi della serie per narrare gli eventi dei discendenti del primo protagonista, Jonathan Joestar. Più di recente, Araki ha pubblicato una nuova storia che segue i fratelli Jodio e Dragona, che tramite i loro Stand, mettono in atto diversi furti per assicurare un supporto economico alla loro madre. Parliamo di The JOJOLands.

In un recente post sui social media, il direttore del suono delle stagioni anime di JoJo ha fatto una grande rivelazione. Yoshikazu Iwanami ha condiviso che il franchise porterà tre episodi di Golden Wind nei cinema, scegliendo alcune delle più grandi puntate della storia di Giorno Giovanna nelle sale cinematografiche. Mentre i fan potrebbero essere un po’ scoraggiati dal fatto che questo non includerà nuove riprese, vale la pena vedere alcune delle più grandi battaglie di Giorno sul grande schermo.

Iwanami ha condiviso quanto segue: “Abbiamo deciso di proiettare gli episodi 27, 28 e 38. Vi preghiamo di attendere ancora un po’ per scoprire quando e dove verranno proiettati“. Da questo annuncio non possiamo ancora sapere se questo progetto arriverà anche in l’Occidente.

Dunque il film compilation di Golden Wind è l’unico progetto anime confermato al momento. I fan di Joestar hanno incrociato le dita dalla conclusione di Stone Ocean affinché David Production annunciasse una nuova stagione che molto probabilmente sarebbe Steel Ball Run. La settima trama del franchise è spesso considerata uno dei più grandi archi narrativi del franchise.

Fonte – Comicbook