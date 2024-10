Jujutsu Kaisen non ha bisogno di un sequel al momento

Il manga di Jujutsu Kaisen si è concluso quest’autunno grazie a Gege Akutami sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Nonostante l’immensa popolarità del franchise, molti fan sperano già in un sequel, ma questa potrebbe non essere la scelta giusta. La serie ha raggiunto una conclusione netta, e mantenerla così potrebbe essere il modo migliore per rispettare la visione dell’autore e preservare la qualità della storia.

Un Finale Conclusivo con Spazi per l’Immaginazione

Una delle ragioni per cui alcuni fan chiedono un ritorno di Jujutsu Kaisen è la presenza di alcune questioni irrisolte e domande aperte sui personaggi e sul mondo della serie. Tuttavia, lasciare alcuni misteri insoluti è una scelta narrativa intenzionale. Akutami ha costruito un mondo complesso, ma ha deciso di concludere la sua storia senza risolvere ogni singolo enigma, e forzare un’espansione della trama rischierebbe di diluire l’impatto del finale.

Il primo miracolo del finale di Jujutsu Kaisen è il fatto di essere riuscito a raggiungere una vera e propria conclusione. Nei manga serializzati su riviste come Weekly Shonen Jump, non è raro che una serie venga interrotta improvvisamente o che l’autore non abbia la possibilità di chiudere la storia come desiderava. Akutami, al contrario, è riuscito a portare la serie alla sua naturale conclusione. Questo merita rispetto per la sua opera e la sua visione, che ha deciso di concludere dove riteneva opportuno.

A meno che l’autore non decida diversamente, la storia dovrebbe essere considerata conclusa. Molti manga prolungati senza una reale necessità creativa spesso perdono la loro qualità originale, ed è un rischio che sarebbe un peccato correre con una serie che ha dato tanto al pubblico.

Il Franchise Non è Finito

Anche se il manga è terminato, Jujutsu Kaisen è tutt’altro che concluso. Proprio come è accaduto con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l’anime continuerà a mantenere vivo l’interesse dei fan per molti anni. La popolarità dell’anime è destinata a crescere ancora, soprattutto grazie ai prossimi archi narrativi ricchi di combattimenti e azione travolgente. Questo permetterà ai fan di rivivere la storia e di accettarne la conclusione.

Mentre molti avrebbero voluto più dettagli o risposte alle questioni rimaste aperte, è importante ricordare che non tutto ha bisogno di una spiegazione esplicita. Le incertezze lasciate dall’autore possono essere scelte narrative deliberate, offrendo ai fan lo spazio per speculare e immaginare. Forzare un sequel per colmare queste lacune rischierebbe di indebolire l’essenza stessa di Jujutsu Kaisen e di produrre un risultato meno autentico e incisivo.

Fonte Comic Book