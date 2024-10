Dragon Ball Daima introduce una nuova specie di Demoni

Dragon Ball Daima dal suo debutto ha rivelato diverse informazioni sul Reame dei Demoni, rivelando una nuova specie demoniaca di Kaioshin il Supremo, ossia i Glind, nell’ultimo episodio. Daima è ufficialmente passato al Reame dei Demoni nel più recente episodio dell’anime, poiché il Supremo e Goku si sono uniti a Glorio e si sono diretti al Terzo Mondo dei Demoni per incontrare il suo re. Mentre gli episodi precedenti hanno rivelato i legami dei Kaioshin con i demoni, l’ultimo ha condiviso un aggiornamento molto concreto.

Non solo i fan hanno scoperto che i Namecciani provengono effettivamente dal Reame dei Demoni, ma Daima ha chiarito che tutti gli esseri con le orecchie a punta sono probabilmente demoni. Questo include anche lo stesso Kaioshin il Supremo, poiché non solo ha un fratello e una sorella che vivono nel Primo Mondo dei Demoni, ma è confermato che appartiene a una specie di demoni nota come “Glind“.

Dragon Ball Daima conferma il legame dei Namecciani al Regno dei Demoni

Il terzo episodio di Dragon Ball Daima porta Goku e il Kaioshin il Supremo nel Regno dei Demoni. Come spiegato da Glorio, avevano bisogno di dirigersi prima nel Terzo Mondo dei Demoni perché è l’unico per cui hanno l’autorizzazione.

In seguito si spiega il motivo per cui ciò accade, e il Supremo è sorpreso di vedere il Terzo Mondo dei Demoni svelando anche di non esserci mai stato prima. Glorio accenna che ciò è probabile perché è un Glind, che un tempo viveva nel Secondo Mondo dei Demoni. Glorio afferma quindi che la “specie sofisticata” dei Kaioshin non ha mai avuto una vera ragione per dirigersi nel Terzo Mondo dei Demoni. E questo scatena un mistero più grande su questa specie, poiché sembra essere quella in lizza per diventare un Kaioshin Supremo per qualsiasi universo presente nel mondo esterno.

Dato che Kaioshin il Supremo fa parte di una razza demoniaca, ha già superato alcuni aspetti di selezione generale per diventare un essere divino di un universo, poiché suo fratello e sua sorella sono rimasti nel Regno dei Demoni mentre lui ha potuto dirigersi verso il mondo esterno. Nonostante tutto questo, ogni personaggio è ancora alla ricerca dei propri obiettivi personali.

Ora che si è scoperto che Kaioshin il Supremo è un Glind e che i Glind hanno una cattiva reputazione tra gli altri demoni, questo probabilmente complicherà ulteriormente il viaggio di Goku attraverso il Reame dei Demoni.

Fonte – Comicbook