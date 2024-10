Dragon Ball Daima introduce un nuovo potere sulle Fusioni?

Dragon Ball Daima ha introdotto tante novità tra cui un potere segreto della fusione che non era mai stato rivelato prima. Dragon Ball Daima presenta una nuova storia e nuovi personaggi realizzati dal defunto Akira Toriyama in persona. I primi due episodi hanno stravolto tutto quello che era canonico nella serie attraverso la rivelazione di informazioni cruciali.

Daima ha sollevato nuove domande sulle fusioni tra cui la novità che dimostra che è possibile dissolvere la fusione con i Potara. Ma il secondo episodio ha svelato un nuovo mistero che circonda il potere della fusione stessa poiché Trunks e Goten sembrano essere in grado di leggersi nella mente a vicenda. Quindi si tratta di un effetto collaterale della fusione che permette ai guerrieri di fondere anche le loro menti?

LEGGI ANCHE:



Dragon Ball Daima cambia alcuni aspetti chiave degli Dei

Nel secondo episodio di Dragon Ball Daima, Goku e il resto dei suoi amici sono stati trasformati in bambini e Goten e Trunks sono tornati a essere neonati. E l’aspetto bizzarro è che anche se non riescono ad articolare una parola, sono ancora in grado di comunicare tra loro e di completare frasi complete solo con i loro pensieri.

Potrebbe essere solo una gag, ma è anche probabile che i due siano in grado di comunicare grazie alla fusione. In effetti le fusioni fondono le menti e i corpi di due guerrieri, e Goten e Trunks si sono fusi insieme più volte. Se anche le loro menti si sono fuse in una sola persona, non è poi così azzardato supporre che un pezzettino di ciascuno di loro risieda ancora l’uno nell’altro.

Se l’uso della Fusione permette a Goten e Trunks di leggere la mente l’uno dell’altro, allora solleva la questione se lo stesso valga o meno per Goku e Vegeta. C’è ancora molto su cui indagare con Dragon Ball Daima, poiché un’altra novità di questo argomento è la separazione di due guerrieri che si sono fusi con i Potara. Da sempre considerate permanenti, Daima ha rivelato che l’interno di Majin Bu ha la capacità di annullare questo tipo di fusione.

Fonte – Comicbook