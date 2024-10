Dragon Ball: Sparking Zero continua a fare faville tra i fan della serie e adesso un nuovo mod sta diventando virale portando alla vita una trasformazione che i fan sognano da anni: il Super Saiyan White. Negli anni, Dragon Ball ha spinto i suoi protagonisti a superare ostacoli incredibili, affrontando nemici potenti come Piccolo, Freezer e Goku Black. Per resistere a queste sfide, i personaggi hanno ottenuto potenziamenti sempre più straordinari, e ora Dragon Ball: Sparking Zero abbraccia questa caratteristica con un roster vasto e ricco di possibilità. Grazie a questo nuovo mod, Super Saiyan White è finalmente diventato realtà nel gioco.

Super Saiyan White prende vita in Dragon Ball: Sparking Zero

Sì, è tutto vero: il Super Saiyan White è stato per anni una delle trasformazioni più amate dai fan, nonostante non sia mai stata ufficialmente introdotta nella serie. La sua fama è esplosa nel 2017, quando Dragon Ball Super ha ridato nuova energia a Gohan, permettendogli di usare nuovamente la sua forma Ultimate durante il Torneo del Potere. Prima del ritorno di quella trasformazione, però, i fan sui social media avevano già dato libero sfogo alla loro immaginazione, creando teorie e rumor su una nuova forma, Super Saiyan White. Ora, con Dragon Ball: Sparking Zero, possiamo vedere come sarebbe questa trasformazione nella realtà grazie a un mod che ha preso d’assalto la community.

Il mod, creato da UltMa647 e Alphakennytime, ha conquistato il web. Nelle battaglie del gioco, Super Saiyan White Gohan fa il suo ingresso trionfale, accompagnato da un altro personaggio fan-made, El Hermano. Questo misterioso guerriero, chiaramente ispirato a Jiren, è stato creato dai fan durante l’era del Torneo del Potere e ha lasciato un’impressione indelebile. Adesso, grazie a questi modder, El Hermano può finalmente confrontarsi con Super Saiyan White Gohan, offrendo uno scontro tanto epico quanto inaspettato.

L’influenza dei fan su Dragon Ball: il fascino di Super Saiyan White

Quello che sorprende di più è vedere quanto la community di Dragon Ball riesca a influenzare la serie stessa, alimentando discussioni che, con mod come questo, diventano sempre più accese. La trasformazione Super Saiyan White non è mai stata confermata ufficialmente, ma ha continuato a vivere nell’immaginario dei fan per anni. Grazie a Dragon Ball: Sparking Zero, questo sogno è diventato realtà, e molti fan sperano ancora di vederla entrare nel canone ufficiale.

