One Piece Fan Letter: svelato il primo trailer ufficiale

One Piece sta festeggiando il 25° anniversario dal debutto dell’adattamento anime sul piccolo schermo e i fan potranno vedere la serie anime espandersi in un progetto completamente nuovo. Stiamo parlando di One Piece Fan Letter ed è possibile scoprire i primi dettagli grazie al primo trailer ufficiale condiviso in cima al presente articolo.

One Piece Fan Letter è stato annunciato all’inizio di questo mese e adatterà elementi del romanzo spin-off One Piece Novel: Straw Hat Stories. Sarà disponibile per la visione a partire dal 20 ottobre in Giappone.

Diretto dal regista Megumi Ishitani, che ha già diretto dietro alcuni degli episodi di One Piece più apprezzati, Fan Letter adatta materiale dal romanzo spin-off One Piece Novel: Straw Hat Stories scritto da Tomohito Ohsaki. Queste storie mostrano cosa provano e pensano le altre persone sui pirati di Cappello di Paglia e mostrano come ognuno dei pirati abbia avuto un impatto sulle persone in tutto il mondo grazie ai loro successi. Sarà della stessa lunghezza di un episodio standard, ma probabilmente prenderà spunto da ciascuna delle storie di quel romanzo originale.

Pare che le storie che vedremo adattate nel nuovo speciale ruotino attorno a Rufy, Zoro, Nami e Franky. E per dare un’idea iniziale di cosa aspettarsi, di seguito riportiamo una breve sinossi di ogni racconto incentrato sui quattro personaggi menzionati:

Nami: “Una giovane reclusa di Sabaody con un’ossessione per le donne pirata si innamora del suo idolo, Nami. Quando sente che i Cappelli di Paglia sono tornati all’Arcipelago dopo 2 anni, spera di intravedere la donna che le ha cambiato la vita“.

Rufy: “Durante la battaglia di Marineford, un marine assiste al salvataggio di Ace da parte di Rufy. Vedere il legame dei due fratelli lo porta a mettere in discussione il suo rapporto con il fratello, che sta anche combattendo in guerra“.

Zoro: “In un bar al Dress Rosa, uno Zoro ubriaco partecipa a un dibattito di powerscaling con un gruppo di marine su chi sia lo spadaccino più forte del mondo, senza che nessuno dei marine si renda conto di chi sia veramente”.

Franky: “Una giovane ragazza si trasferisce a Water 7 da un’altra isola e accetta il lavoro di gestione di una libreria. Lì sente storie su Franky da diversi volti familiari”.

