Dragon Ball Daima introduce nuovi personaggi mai visti

Dragon Ball Daima ha introdotto alcuni nuovi personaggi con il suo episodio di debutto. Ricreando alcune delle scene più importanti di Dragon Ball Z tramite l’ultima tecnologia di animazione di Toei Animation, i fan hanno avuto la possibilità di vedere i momenti più iconici sotto una luce completamente nuova. Mentre Goku e tutti gli altri si ritrovano trasformati in versioni mini di se stessi, i fan di potrebbero essere piuttosto sorpresi nello scoprire le identità di alcuni degli eroi e dei villain che popolano la serie non presenti nel materiale promozionale.

L’episodio inizia con due figure misteriose che assistono a molti degli eventi della Saga di Bu. Gomah è il nuovo Re del Regno dei Demoni, avendo rivendicato la corona dopo la morte di Dabula. Al suo fianco c’è Makaioshin, il Kaioshin del Regno dei Demoni, che per puro caso è il fratello malvagio del Supremo Kaioshin. Durante la loro testimonianza del passato, entrambi vengono a conoscenza delle Sfere del Drago e quindi attuano un nuovo piano.

Dopo aver assistito alla scomparsa di Kid Bu, l’episodio introduce Dr. Anisu, una scienziata che fa parte del Regno dei Demoni. Anisu coglie l’occasione per congratularsi con Gomah mentre conferma di essere la sorella maggiore di Makaioshin, e quindi anche sorella del Supremo Kaioshin.

Gomah informa il suo “complice” che poiché non possono eliminare i Guerrieri Z usando un “desiderio oscuro” con le Sfere del Drago della Terra, decidono di farli tornare piccoli. Oltre a questo desiderio, Gomah ha dichiarato di volere “Il Terzo Occhio Malvagio”, un oggetto che conferisce a chi lo possiede un potere incredibile. Il terzo desiderio rimane inespresso, ma l’episodio introduce Neva, un’anziana Namecciana che ha stabilito la residenza nel Reame dei Demoni.

Il Reame dei Demoni ha le sue Sfere del Drago, ma sono sorvegliate da guerrieri giganti noti come Tamagami. I tre abitanti del Reame dei Demoni partono per “il mondo esterno” per arrivare alle Sfere del Drago della Terra e a Dende, l’attuale Supremo. Prima di arrivare all’Universo 7, i cittadini del Reame dei Demoni si ritrovano a dover barattare con creature simili a pesci che impediscono loro di entrare.

Nel frattempo, sulla Terra, i Guerrieri Z stanno festeggiando il compleanno di Trunks e si concedono del meritato riposo dopo la vittoria contro Kid Bu. Ciò porta Goku e Vegeta a fare una sessione di combattimento.

Quando Gomah e gli altri arrivano alla torre di Dio, rivelano a Dende che i Namecciani provengono dal Reame dei Demoni. Successivamente Neva il Namecciano è in grado di raccogliere immediatamente le Sfere del Drago e riportarle al loro stato normale dalla pietra, mostrando poteri che nessun altro Namecciano ha mai avuto. Con gli abitanti del Reame dei Demoni che esprimono il loro desiderio, Goku e i suoi amici sono tutti trasformati in “bambini di prima elementare”, trasformando Trunks e Goten in “neonati”.

