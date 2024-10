Dragon Ball: Sparking! Zero è finalmente disponibile con oltre 180 personaggi giocabili fin dal lancio, ma, come da tradizione per i giochi basati sull’universo di Dragon Ball, il roster attuale rappresenta solo l’inizio dei piani di Bandai Namco. La società ha già confermato l’arrivo di ulteriori DLC attraverso un Season Pass, che includerà personaggi provenienti da Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super: Super Hero. Fino a poco tempo fa, il contenuto del terzo DLC rimaneva un mistero, ma ora Bandai Namco ha fatto chiarezza sul rilascio e sulla composizione di questi pacchetti.

Dettagli del calendario dei DLC

Il calendario ufficiale del rilascio dei DLC è stato reso noto attraverso la pagina del Season Pass su Steam, ora acquistabile separatamente dal gioco base, anziché solo come parte dell’edizione Deluxe. Il Season Pass comprenderà oltre 20 personaggi giocabili e vedrà il primo rilascio già nel primo trimestre del 2025. Secondo il piano, il primo DLC sarà incentrato su Dragon Ball Super: Super Hero e sarà seguito, sempre nel Q1 2025, da un DLC proveniente da Dragon Ball Daima. Questo significa che il pacchetto dedicato a Super Hero potrebbe arrivare già a gennaio 2025, con quello di Daima poco dopo. Un terzo DLC, sempre focalizzato su Dragon Ball Daima, è previsto per il Q2 2025.

Nonostante ci siano ancora alcuni DLC non specificati, sembra che un pacchetto misterioso visto di recente possa essere dedicato a elementi di ornamento. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo.

Quali personaggi aspettarsi nei DLC?

L’artwork promozionale del Season Pass ha già confermato alcuni dei personaggi che saranno inclusi. Gamma 1 e Gamma 2 faranno sicuramente parte del DLC dedicato a Dragon Ball Super: Super Hero, e sono forti i rumor sull’inclusione di altri personaggi iconici come Orange Piccolo, Cell Max e Gohan Beast. Inoltre, Dragon Ball Daima, la nuova serie anime in uscita, vedrà l’inserimento di una versione “mini” di Goku, già presente nel gioco, e probabilmente seguiranno versioni simili di altri personaggi che fanno parte di questa nuova produzione.

Come acquistare i DLC

Per coloro che non possiedono il Season Pass, i DLC potranno comunque essere acquistati separatamente, consentendo di valutare se ciascun pacchetto vale l’investimento prima di optare per l’acquisto. Tuttavia, chi possiede il Season Pass avrà un vantaggio temporale: l’accesso anticipato di tre giorni rispetto ai giocatori che acquistano i DLC singolarmente, offrendo l’opportunità di praticare con i nuovi personaggi in anticipo.

Con il lancio dei DLC nel primo semestre del 2025, i fan possono aspettarsi nuove emozionanti aggiunte all’enorme roster di Dragon Ball: Sparking! Zero.

