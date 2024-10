Gintama: annunciata la nuova serie anime dello spin-off

Gintama è uno di quei franchise anime che non avrà lo spessore di titoli altisonanti come Dragon Ball, One Piece e My Hero Academia, ma ha raccolto una fedele e solida fanbase che lo sostiene da anni. Dal suo debutto su Weekly Shonen Jump nel 2003, la storia di Gintoki Sakata ha esplorato un territorio davvero bizzarro. Anni dopo la sua precedente serie anime, Ginatama è pronto a tornare con una nuova serie anime che metterà in risalto un lato molto diverso del suo personaggio principale. Infatti si tratta dell’anime dello spin-off L’Insegnante Ginpachi della classe 3-Z e potrebbe essere diverso dal solito.

L’Insegnante Ginpachi della classe 3-Z è lo spin-off del franchise pubblicato come serie manga nel 2006. La storia parallela è anche creata dal mangaka di Gintama, Hideaki Sorachi. L’imminente spin-off sarà una versione molto diversa dei personaggi principali che hanno caratterizzato questa serie. Gli episodio infatti si concentreranno principalmente sul protagonista che insegna a una classe di studenti come brandire la sua spada in circostanze sempre più esilaranti. L’aggiornamento arriva con un trailer visibile in cima al presente articolo, insieme ad alcuni importanti nuovi dettagli riguardanti la creazione dello spin-off animato.

In tipico stile Gintama, il trailer di questo spin-off non mostra in anteprima delle clip dalla storia secondaria, ma solo una conversazione con un primo piano fisso sulla sezione e la classe. Fortunatamente, ci sono alcuni importanti dettagli riguardanti il ​​cast, lo staff e il periodo di uscita della serie. L’Insegnante Ginpachi della classe 3-Z arriverà in Giappone a ottobre del 2025. Sarà animato da Bandai Namco Pictures e diretto da Makoto Moriwaki.

Sebbene si tratti di una serie spin-off, è confermato il ritorno di molti doppiatori della serie principale. E infatti gli attuali membri del cast confermati sono i seguenti:

Tomokazu Sugita nel ruolo di Ginpachi Sakata

Daisuke Sakaguchi interpreterà Shinpachi Shimura

Rie Kugimiya sarà Kagura

Satsuki Yukino darà la sua voce a Tae Shimura

Susumu Chiba nel ruolo di Isao Kondo

Kazuya Nakai sarà Toshiro Hijikata

Kenichi Suzumura nel ruolo di Sogo Okita

Tetsuharu Ohta darà la sua voce a Sagaru Yamazaki

Yū Kobayashi sarà Ayame Sarutobi

Akira Ishida nel ruolo di Kotaro Katsura

Takehito Koyasu darà la sua voce a Shinsuke Takasugi

Satoshi Hino sarà Kamui

Fonte – Comicbook