One Piece 1128: anticipazioni ufficiali del prossimo capitolo del manga

Il manga di One Piece non ha mai smesso di stupire i fan. Nonostante siano passati 27 anni dal debutto del manga sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, Eiichiro Oda ha saputo non solo intrattenere i lettori, ma ha persino conquistato tantissime generazioni di fan. Ad oggi il manga sta attraversando la sua fase finale con la saga che sancirà la conclusione delle avventure di Monkey D. Rufy e della sua ciurma.

Dopo la fine dell’arco di Wano, Oda ha dato il via alla saga finale con il primo narrativo di Egghead, che ha rivelato tanti colpi di scena. Quello che lo distingue dall’arco immediatamente precedente, è che il manga è tornato ad esplorare anche gli altri personaggi e gli avvenimenti nel resto dei mari. Infatti i fan hanno potuto rivedere Shanks e vederlo per la prima volta in azione. Lo stesso si può dire per Barbanera e per Garp. Ma la vera novità dell’arco di Egghead è lo scienziato più intelligente del mondo, Vegapunk.

Si tratta di una figura importantissima, che ha saputo lasciare il segno lavorando per il Governo Mondiale. Durante i suoi anni di servizio infatti, ha costruito e progettato i Pacifista e i Serphim, ossia le armi più potenti di sempre basati sul modello di Kuma. La sua ultima creazione è la Mother Flame. Tuttavia il manga ha raggiunto una nuova fase della saga finale, dopo la fine dell’arco di Egghead. Ora infatti Eiichiro Oda ha dato il via al nuovo arco che apparentemente dovrebbe riguardare l’isola di Elbaf. Nonostante i capitoli precedenti abbiano visto la ciurma di Rufy salpare con i Giganti per raggiungere questa isola leggendaria, qualcosa di inaspettato è accaduto. Con il presente articolo vogliamo riportare le anticipazioni del capitolo 1128.

Come riporta l’insider pewpiece, il capitolo 1128 di One Piece riprende da dove si è concluso quello precedente. Rufy arriva dove crede che sia un giardino gigante per poi scoprire che i residenti non sono giganti, ma umani normali. Il regno intero è solo un’illusione, infatti è solo una scatola giocattolo all’interno di una stanza enorme e chi ha creato questa scatola giocattolo è un individuo di nome “Dio Sole”.

Rufy insieme a Zoro, Nami, Sanji e Usopp riescono a ritrovare Chopper, ma da lì incontrano il Dio Sole, una creatura enorme con un teschio di cervo sulla sua testa. Il capitolo si conclude con i Cappelli di Paglia tentare la fuga mentre sono inseguiti dal gatto gigante del capitolo precedente e dal Dio Sole.