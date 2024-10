Dragon Ball: Sparking! Zero: spunta online un nuovo DLC?

Dragon Ball: Sparking! Zero non è ancora uscito per tutti i videogiocatori, ma per coloro che hanno preordinato versioni speciali stanno già mettendo mano e condividendo informazioni. Secondo alcune di queste voci, ci sarebbe già un nuovo DLC in arrivo, oltre al Season Pass e ad altri DLC già annunciati. Secondo le nuove scoperte divulgate sulla pagina Steam del gioco, pare che sia in lavorazione anche un “Martial Arts Pack”. Tuttavia, queste informazioni non hanno un riscontro ufficiale.

Il DLC Martials Arts Pack non ha ancora una pagina Steam a cui poter accedere, ma SteamDB ha registrato che è elencato tra gli altri DLC. Non c’è ancora, chiaramente, una data di uscita di questo DLC, ma l’elenco mostra che il Martials Arts Pack è stato elaborato negli ultimi giorni.

Considerando come l’obiettivo principale di Dragon Ball: Sparking! Zero è basato sull’elevato numero di personaggi giocabili, è ragionevole aspettarsi altre new entry da questo DLC. Questa è sicuramente una previsione ottimistica, ma è molto più probabile che questo DLC Martial Arts Pack sarà invece più incentrato sui cosmetici. Non avrebbe molto senso aggiungere un DLC che espande la storia così presto dal rilascio del videogioco.

Invece, la scommessa migliore per questo DLC Martial Arts Pack è che si concentri sui cosmetici, non sui personaggi. In altri giochi di Dragon Ball come Kakarot, abbiamo visto un sacco di contenuti post-lancio che hanno aggiunto nuovi look per i personaggi, come la versione di Goku durante il 23° Torneo Mondiale. Gli outfit sono un aspetto che i primi giocatori di Dragon Ball: Sparking! Zero hanno subito identificato come un’area da migliorare ed arricchire. Quindi un pacchetto DLC con alcuni outlook e forse anche scenari o arene sembra il risultato più probabile del DLC Martial Arts Pack.

Gli altri DLC noti per Dragon Ball: Sparking! Zero consistono in soli due DLC Anime Music Pack che consentono di cambiare la musica di battaglia e la musica della modalità Sparking! durante i combattimenti. Il primo di questi DLC include 11 canzoni mentre l’altro ne include 12.

Fonte – Comicbook