In Dragon Ball: Sparking! Zero, i giocatori che hanno acquistato la Deluxe Edition o versioni superiori hanno avuto la possibilità di accedere al gioco in anticipo, trovandosi però subito ad affrontare una delle prime grandi sfide senza molte guide. Con un roster di 182 combattenti, che comprende personaggi da Dragon Ball fino a Dragon Ball Super, ci si potrebbe aspettare che uno degli scontri più difficili sia contro avversari come Jiren o altri guerrieri dell’Universo 11. Sorprendentemente, invece, il primo vero ostacolo per molti giocatori arriva ben prima: si tratta di Oozaru Vegeta.

Chi ha seguito l’anime originale ricorderà bene questo momento iconico: Vegeta, durante la sua invasione della Terra nella saga di Dragon Ball Z, utilizza la sua coda Saiyan per trasformarsi in Oozaru, la gigantesca scimmia. Ciò che rende questa versione di Oozaru Vegeta particolarmente riconoscibile, rispetto ad altri Saiyan, è che Vegeta mantiene la sua armatura da battaglia Saiyan, un dettaglio che lo distingue da altri Oozaru che perdono i loro abiti durante la trasformazione.

In Sparking! Zero, Oozaru Vegeta è una vera sfida per i giocatori. Proprio come nei classici giochi di Dragon Ball, Vegeta spamma continuamente i suoi attacchi, rendendo il combattimento nostalgico, ma incredibilmente frustrante. Diversi giocatori hanno già condiviso le loro esperienze su Reddit, definendo lo scontro contro Oozaru Vegeta una vera “ingiustizia” a causa della frequenza con cui usa il suo Galick Gun e altre potenti mosse.

Un giocatore ha scritto: “Appena inizia il combattimento, letteralmente nel primo pixel, lancia subito un Galick Gun e poi continua a spammarlo non appena inizi a vincere. A metà battaglia smette di subire danni e blocca tutto! E la sua presa? Devastante!”

Dragon Ball Sparking! Zero: La sfida contro Oozaru Vegeta è più dura del previsto

Il problema principale con Oozaru Vegeta è che, a un certo punto, smette di subire danni e diventa immune alle combo, lasciando i giocatori senza molte opzioni. Inoltre, la sua presa, tipica degli Oozaru, è estremamente potente, costringendo molti a riprovare più volte prima di sconfiggerlo.

Un’altra difficoltà è che Sparking! Zero offre la possibilità di abbassare la difficoltà dopo una sconfitta, il che può far sentire i giocatori ulteriormente frustrati quando non riescono a superare la sfida con Oozaru Vegeta. Anche Bandai Namco ha scherzato sulla situazione, suggerendo ai giocatori di considerare l’idea di abbassare la difficoltà se trovano la battaglia troppo impegnativa.

Per chi vuole superare lo scontro senza abbassare la difficoltà, alcuni giocatori hanno trovato che spammare i propri attacchi a distanza (Ki Blasts) può funzionare contro Oozaru Vegeta. Non sarà la strategia più gratificante, ma è abbastanza efficace per avanzare.

Oozaru Vegeta è anche uno dei personaggi giocabili in Dragon Ball: Sparking! Zero, quindi non sarà sorprendente ritrovarlo anche nelle battaglie online. Oltre a Vegeta, l’unico altro Oozaru presente nel gioco al momento è Oozaru Baby da Dragon Ball GT, quindi i giocatori non dovranno preoccuparsi di affrontare altre trasformazioni di questo tipo, almeno per ora.

In sintesi, Oozaru Vegeta rappresenta una delle sfide più memorabili e impegnative di Dragon Ball: Sparking! Zero, rievocando i momenti migliori (e peggiori) dei classici giochi del franchise, e mettendo alla prova persino i fan più esperti.

Fonte Comic book