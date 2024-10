Il mondo di Dragon Ball ha visto l’introduzione di innumerevoli antagonisti nel corso della sua lunga storia, ma nessuno ha mai scosso l’universo come l’introduzione di Gohan Black in Dragon Ball: Sparking! Zero. Questo nuovo titolo della serie Budokai Tenkaichi non solo offre ai fan la possibilità di esplorare universi alternativi attraverso le missioni “What If?”, ma presenta una delle varianti più interessanti e inquietanti mai viste: una versione malvagia di Gohan che ribalta completamente le aspettative sulla serie.

Un Gohan al Massimo del Potenziale

Fin dagli esordi di Dragon Ball Z, Gohan è sempre stato visto come il guerriero con il potenziale più alto, superando persino Goku in diverse occasioni. Tuttavia, come ben sappiamo, questo potenziale è stato spesso messo da parte in favore di Goku e Vegeta, i due protagonisti principali del franchise. In Dragon Ball: Sparking! Zero, però, le cose vanno diversamente. In questa versione alternativa della storia, Gohan non solo recupera la sua forza durante l’arco di Resurrection F, ma riesce anche a sconfiggere da solo Golden Freezer, dimostrando di essere il guerriero più forte dell’Universo 7.

Questa vittoria lo spinge a intraprendere un allenamento ancora più intenso con Piccolo, che porta Gohan a superare sia Goku che Vegeta, diventando il vero eroe del pianeta. Questo percorso alternativo mette finalmente in risalto il personaggio di Gohan, che in molte fasi della saga di Dragon Ball Super è stato messo in secondo piano. In Sparking! Zero, Gohan prende il comando nelle battaglie contro i più potenti nemici dell’universo, e ciò lo rende una figura centrale nella narrazione.

L’Ascesa di Gohan Black

Tuttavia, il colpo di scena arriva con l’introduzione di Gohan Black, una versione corrotta e malvagia di Gohan, proveniente dalla linea temporale di Future Trunks. Proprio come accadde con Goku Black in Dragon Ball Super, Gohan Black è in realtà Zamasu, che ha preso possesso del corpo di Gohan dopo aver riconosciuto la sua immensa forza. Questo Gohan malvagio non solo condivide il piano di Zamasu di eliminare tutti i mortali, ma si distingue per la sua aura rosa, una variante del potere di Ultimate Gohan, che lo rende ancora più minaccioso.

Questa versione di Gohan rappresenta un enorme “e se…” per l’universo di Dragon Ball: cosa sarebbe accaduto se Gohan avesse mantenuto il suo potenziale e fosse diventato l’essere più potente dell’universo? La risposta è chiara: avrebbe attirato l’attenzione di nemici ancora più potenti e spietati, come Zamasu, che non avrebbe esitato a usare le Super Sfere del Drago per ottenere il corpo del guerriero più forte.

Gohan Black non è solo un villain qualsiasi. La sua introduzione porta una dimensione completamente nuova al personaggio di Gohan, che per troppo tempo è stato visto come il guerriero che non ha mai realizzato il suo vero potenziale. Questo nuovo antagonista offre ai fan la possibilità di esplorare cosa sarebbe accaduto se Gohan fosse stato al centro delle vicende, e non solo un personaggio secondario. Il suo legame con Trunks del Futuro, e il modo in cui questo Gohan oscuro manipola e distrugge tutto ciò che amava, rende la sua storia ancora più drammatica.

Il potenziale narrativo di Gohan Black è immenso, e si può dire che sia una delle introduzioni più intelligenti fatte nel franchise. Questa versione alternativa di Gohan, che viene spinta oltre ogni limite, crea una tensione emotiva molto più forte rispetto alla semplice rivalità tra Goku e i suoi avversari. In definitiva, Gohan Black rappresenta un’occasione per esplorare lati del personaggio di Gohan che non sono mai stati completamente approfonditi nella serie principale, e fa riflettere i fan su come Dragon Ball avrebbe potuto prendere una strada completamente diversa se Gohan fosse rimasto il protagonista principale.

Fonte Comic book