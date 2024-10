Pokémon Legends: Z-A: un leak avrebbe svelato i nuovi Starters?

Un noto insider di Pokémon ha potenzialmente fatto trapelare gli starter di Pokemon Legends: Z-A. The Pokemon Company, Game Freak e Nintendo hanno annunciato Pokémon Legends: Z-A a febbraio con pochi o nessun dettaglio. Attualmente, il videogioco in questione dovrebbe uscire nel 2025 su Nintendo Switch, e probabilmente anche su Nintendo Switch 2, anche se al momento non ci sono conferme. Se il piano è ancora quello di pubblicare il nuovo gioco nel 2025, allora i dettagli dovranno essere rivelati prima della fine dell’anno. Infatti il 2025 non è molto lontano, e Nintendo senza dubbio lancerà diverse campagne di marketing, prima del lancio del videogioco.

Nonostante non ci siano ancora dettagli ufficiali, una voce di corridoio proveniente da un leaker di Pokémon, Riddler Khu, una fonte abbastanza affidabile, avrebbe rivelato novità imperdibili. Sul suo profilo X, Khu ha pubblicato in modo criptico “3 5 8” senza ulteriori dettagli o contesto. Non c’è una tecnica precisa per decifrare questo messaggio in codice, ma molti pensano che sia un’anticipazione degli starter di Pokemon Legends: Z-A.

A tal proposito, molti presumono che il primo numero si riferisca a uno starter di tipo Erba, il secondo a uno starter di tipo Fuoco e il terzo a uno starter di tipo Acqua, perché questo è l’ordine degli starter nel Pokédex di ogni regione. Inoltre, si ritiene che il numero corrisponda alla generazione da cui proviene ogni starter. Se questa valutazione è corretta, allora gli starter sarebbero Treecko, Tepig e Sobble.

Questa speculazione sembra ragionevole, se non accurata, ma si presume che questa anticipazione riguardi Pokemon Legends: Z-A e anche gli starter del videogioco. Poiché al momento non c’è modo di confermare nessuna di queste due cose, questa speculazione va assolutamente presa con le pinze.

Al momento, nessuna delle parti sopra menzionate, The Pokemon Company, Game Freak e Nintendo, ha commentato questa speculazione. Considerando che vige una rigida politica di “no comment” quando si tratta di voci di corridoio, non dovrebbe esserci nulla di diverso. Ma qualora questo messaggio criptico dovesse generare reazioni, saremo pronti a rilasciare aggiornamenti.

Fonte – Comicbook