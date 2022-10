Nintendo annuncia “Nintendo Picture”, un nuovo ramo che si occuperà dei contenuti visivi e audiovisivi delle IP Nintendo, creando appunto tantissime produzione per quanto riguarda serie e film animati, insieme a materiale in CGI per i videogiochi e tanto altro.

Dopo tanti rumour questa filiale è stata creata ed ha già un logo e un sito dedicato; quindi immaginiamo sia già attiva a quanto pare, e si pone come un grosso ramo che potrebbe donare manforte a Nintendo sotto tutti i punti di vista.

Infatti Nintendo Picture si pone come “sviluppatrice di contenuti visivi che utilizzano la proprietà intellettuale di Nintendo” e quindi per questo l’azienda si pone su un concetto molto più ampio di una semplice serie animata o un film.

Di certo non è esclusa la produzione di materiale audiovisivo ma allo stesso tempo niente vieta a questa filiale di lavorare e progettare anche degli ausili per i videogiochi, visto che appunto parliamo di “contenuti visivi”.

La Nintendo annuncia ufficialmente “Nintendo Picture”

Senza ombra di dubbio è un passo avanti ulteriore per Nintendo, che al momento si pone come una delle aziende videoludiche più influenti e importanti del momento, nonché detentrice di alcune delle IP più famosa al mondo.

Tra le più famose ricordiamo che Super Mario Bros. avrà una nuova trasposizione animata e a quanto pare hanno annunciato anche la data di uscita del teaser treailer ufficiale, che dovrebbe essere pubblicato intorno alla data del 6 ottobre. Nel film ci sono star di rilievo come Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen.

Anche se non abbiamo ancora nulla di ufficiale il nuovo film del celebre personaggio Nintendo dovrebbe uscire il 7 aprile del 2023, così da regalare una bellissima primavera a grandi e piccini. New York Comic Con ha donato quindi la data ufficiale di uscita del trailer, che dovrebbe avvenire a breve; non sappiamo altro in merito.

Super Mario Bros. ha cresciuto numerose generazioni che ancora oggi si immergono e trascorrono del tempo in compagnia dell’idraulico baffuto, che insieme a suo fratello Luigi e tanti altri affronta avventure fantastiche all’insegna dell’agilità e della strategia. Abbiamo riportato tutto tramite CB e NE.

Fonte NE – CB