Cable si lancia in una nuova avventura nel tempo in Love and Chrome

Cable sta conoscendo un aumento di popolarità dopo la prima stagione di X-Men ’97, che continua con l’X-Man viaggiatore nel tempo protagonista di Love and Chrome, una nuova miniserie solista in uscita a gennaio, che fa seguito allo speciale Timeslide in cui Nathan Summers insieme ad Alfiere offrirà uno sguardo al futuro di tutto l’universo Marvel.

In Cable: Love and Chrome, una serie limitata di cinque numeri realizzata dallo scrittore David Pepose (Punisher, Savage Avengers) e dal disegnatore Mike Henderson (Daredevil, Deadpool vs. Old Man Logan), Cable rimane fedele alle sue radici di viaggiatore del tempo e viene coinvolto in una guerra civile dopo essere rimasto bloccato nel flusso temporale. Cable: Love and Chrome prevede anche un’esplorazione del Virus tecno-organico che ha devastato parte del suo corpo e che ha causato l’invio di Cable nel futuro da bambino, adattato nella prima stagione di X-Men ’97.

He’s a soldier. An X-Man. A hero of the timestream.

But Nathan Summers always thought he was alone in his war against the Techno-Organic Virus. What he’ll learn next will change his life forever.

Don’t miss CABLE: LOVE & CHROME this January from me, Mike Henderson and @Marvel! pic.twitter.com/7ckvtaIPbH

