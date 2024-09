Cable e Alfiere anticipano gli eventi del prossimo anno in Timeslide

L’annuale one-shot di fine anno della Marvel che prefigura il futuro dell’Universo Marvel torna questo dicembre con TIMESLIDE di Steve Foxe e Ivan Fiorelli!

Negli ultimi anni, la Marvel Comics ha chiuso l’anno con il botto grazie a one-shot speciali, intitolati TIMELESS, che narravano storie epiche e offrivano scorci sui prossimi anni di narrazione. Questa potente tradizione Marvel continua questo dicembre con TIMESLIDE #1!

Scritto da Steve Foxe (DARK X-MEN, SPIDER-WOMAN) e disegnato da Ivan Fiorelli (FANTASTIC FOUR), TIMESLIDE vedrà protagonisti i soldati degli X-Men che viaggiano nel tempo, Alfiere e Cable, mentre sfrecciano nel flusso temporale per impedire a un cattivo di eliminare il genere mutante dalla storia. Durante questa missione ad alta posta in gioco, saranno testimoni di ciò che si prospetta all’orizzonte per i vostri eroi Marvel preferiti, tra cui eventi imminenti, nuovi personaggi e altro ancora!

Cable and Bishop witness the fate of the Marvel Universe in #MarvelComics’ annual year-ending one-shot ‘Timeslide’ #1, coming this December!

An X-Man from the future arrives in the present with a dire warning: One of mutantkind’s most hyper-advanced foes is trying to stop the… pic.twitter.com/esPhrh1tOe

— Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 10, 2024