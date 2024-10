Gli speciali What If Galactus…? danno vita a nuovi araldi per il divoratore di mondi

Uno degli esseri più temuti di tutta l’esistenza sta reclutando attivamente! Questo gennaio, una nuova serie di speciali one-shot What If osa porre la domanda “Cosa succederebbe se Galactus trasformasse alcuni dei migliori e più brillanti eroi Marvel nei suoi nuovi araldi cosmici?”

Hulk, Gambit, Moon Knight, Rogue e Ghost-Spider saranno trasformati dal potere cosmico e tormentati da un nuovo scopo in storie realizzate da una schiera di superstar, tra veterani Marvel e nuove leve. Questi eroi un tempo familiari saranno dotati di nuovi look cosmici, disegnati dal visionario artista di SILVER SURFER Ron Lim (autore anche di tutte le copertine), e di poteri divini potenziati dal loro maestro che metteranno a dura prova la loro umanità!

Galactus, l’entità cosmica divoratrice di mondi che sarà anche al centro del prossimo film del Marvel Studios Fantastic Four: First Steps, vaga sempre per il cosmo affiancato da un araldo (il più celebre dei quali è sicuramente Silver Surfer) incaricato di individuare mondi che possano soddisfare la sua fame, che siano abitati o meno.

WHAT IF GALACTUS TRANSFORMED HULK? #1

Scritto da MAT GROOM

Disegni di LAN MEDINA

Galactus ha arruolato il guerriero più forte della Terra – l’Incredibile Hulk – al suo servizio. Ma quale sarà l’errore più grande: cercare di dirigere la furia del Golia Verde… o dare alla grande mente di Bruce Banner un problema cosmico da risolvere?

What If…? Galactus Transformed Hulk? #1 With the Incredible Hulk in Galactus’ service, what will be the bigger mistake: directing the fury of the Green Goliath…or giving the great mind of Bruce Banner a cosmic problem to solve? 🖊️: @MathewGroom

✏️: Lan Medina

🎨: Ron Lim pic.twitter.com/IqO2i6pkZk — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 18, 2024

WHAT IF GALACTUS TRANSFORMED GAMBIT? #1

Scritto da JOSH TRUJILLO

Disegni di MANUEL GARCIA

Gambit è il ladro più carismatico, più eroico e più capace della Terra – ed è proprio così che cattura l’attenzione del Divoratore di Mondi! Con il Potere Cosmico che gli scorre nelle vene, Gambit è inarrestabile, ma è abbastanza intelligente da rubare l’imprendibile? Preparati a un colpo, mon ami, come il Multiverso non ha mai visto prima!

What If…? Galactus Transformed Moon Knight? #1 When Khonshu and Galactus clash, Moon Knight is caught in the middle! When he becomes the newest herald his alters cause the Power Cosmic to manifest in startling new ways. 🖊️: Alex Segura

✏️: Scot Eaton & Cam Smith

🎨: Ron Lim pic.twitter.com/Li3Yorgs2d — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 18, 2024

WHAT IF GALACTUS TRANSFORMED MOON KNIGHT? #1

Scritto da ALEX SEGURA

Disegni di SCOT EATON & CAM SMITH

Quando Khonshu, il Dio della Luna, e Galactus, il Divoratore di Mondi, si scontrano, Moon Knight si trova nel mezzo! Per mantenere la pace, Moon Knight diventa il nuovo araldo di Galactus, ma i suoi alter ego fanno sì che il Potere Cosmico si manifesti in modi nuovi e sorprendenti! A meno che Moon Knight non riesca a sconfiggere i suoi nuovi poteri – e alcuni ex araldi – la Terra stessa rischia l’estinzione!

WHAT IF GALACTUS TRANSFORMED ROGUE? #1

Scritto da ANN NOCENTI

Disegni di STEPHEN BYRNE

Quando una giovane Rogue usa il suo potere mutante per assorbire il Potere Cosmico di Silver Surfer, l’intero corso della sua storia cambia per sempre! Ora la ribelle mutante è stata benedetta da un potere inimmaginabile, ma anche dall’onere di servire come nuovo araldo di Galactus. Sfrecciate nello spazio insieme a questo iconico X-Man: sarà un viaggio movimentato!

What If…? Galactus Transformed Spider-Gwen? #1 When Gwen encounters a world reminiscent of her home, will she ally with its alien residents and attempt to battle one of the cosmos’ greatest forces?! 🖊️: Kalinda Vasquez

✏️: @danielpicci8

🎨: Ron Lim pic.twitter.com/Q48FyqIDHL — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 18, 2024

WHAT IF GALACTUS TRANSFORMED SPIDER-GWEN? #1

Scritto da KALINDA VAZQUEZ

Disegni di DANIEL PICCIOTTO

Dopo aver soccorso un araldo di Galactus ferito, Spider-Gwen viene potenziata e arruolata al servizio del Divoratore di Mondi! Ma nonostante il suo nuovo ruolo di sorvegliante della galassia, Gwen non può fare a meno della sua vena eroica. Così, quando incontra un mondo che ricorda la sua casa, si alleerà con i suoi abitanti alieni e cercherà di combattere una delle più grandi forze del cosmo?!