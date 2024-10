Dragon Ball: Sparking! Zero svela una nuova forma di Gohan

Dragon Ball: Sparking! Zero! è il nuovo capitolo videoludico del franchise ed è uno dei progetti più importanti per il 40° anniversario dal debutto del manga. L’altro è un nuovissimo anime televisivo, Dragon Ball Daima. Sparking! Zero è la novità del franchise Budokai Tenkaichi e farà parlare molto di sè.

Sparking! Zero offre diversi percorsi narrativi per ciascuno dei personaggi coinvolti nella modalità Episode Battle e, come molti fan avevano sperato, questi possono ramificarsi in modi diversi se si raggiungono determinati obiettivi nelle battaglie. Il percorso di Gohan offre il cambiamento più significativo alla sua storia in Dragon Ball Super, e con esso arriva il debutto di una nuovissima forma che lo rende il villain della saga di Future Trunks. Come ulteriormente rivelato in un nuovo video della rivista V-Jump di Shueisha e visto nel gioco stesso, il cattivo della saga di Future Trunks può cambiare da Goku Black a Gohan Black.

Nell’Episode Battle di Gohan, le cose possono davvero cambiare durante gli eventi dell’arco Resurrection F. Riuscendo a tenere a bada Freezer con Gohan fino al punto in cui il cattivo riconosce il suo potere, Gohan sarà persino in grado di raggiungere la sua forma Ultimate Gohan e sconfiggere completamente Golden Freezer. Invece di essere completamente sconfitto come visto nel canone, questo porta a un percorso completamente nuovo. Qui Gohan è riconosciuto come il guerriero più forte dell’Universo 7.

Se segui questa versione della storia, porta a Gohan che è quello intercettato da Future Trunks. Trunks torna dalla sua linea temporale e attacca immediatamente Gohan. Notando che un nuovo cattivo ha iniziato a causare problemi nella sua linea temporale, viene rivelato che in realtà è una versione malvagia di Gohan nota come Gohan Black (come si vede nel segno dei dieci minuti nel video sopra). Perché in questa versione, è Gohan che Beerus porta a combattere Zamasu ed è Gohan che ispira il dio malvagio a mettere in atto il suo Piano Zero Mortals.

Il ruolo di Gohan Black nella storia da quel punto in poi si svolge in modo molto simile a quello di Goku Black nella serie manga. Questa nuova forma si rivela essere uno Zamasu del passato che ha preso il controllo del corpo di Gohan con le Super Sfere del Drago e ha ucciso Videl e Pan di conseguenza. Fondendosi con Zamasu, i capelli di Fused Zamasu cambiano per essere più simili a quelli di Gohan nella trasformazione finale.

