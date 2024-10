One Piece 1121: lo scontro tra Garp e Kuzan entra nel vivo

One Piece ha raggiunto un nuovo sviluppo con la vicenda di Koby e del tentativo di salvarlo da Hachinosu di Garp. L’episodio più recente dell’anime ha infatti portato lo scontro finale tra Monkey D. Garp e Kuzan su un livello pazzesco. L’arco di Egghead al momento vede Rufy e i Pirati di Cappello di Paglia cercare di scappare dall’isola del futuro di Vegapunk, ma l’anime esplora anche altre situazioni nel resto dei mari.

L’episodio precedente di One Piece ha rivelato che Garp e i membri dello SWORD avevano organizzato un tentativo di salvataggio di Koby dopo essere stato catturato da Barbanera. Come ci si aspetterebbe da un’isola piena di pirati, Garp e gli altri hanno lottato per riuscire a fuggire. A rendere le cose più difficili ci sono i membri dell’equipaggio di Barbanera che fanno di tutto per abbattere Garp. Tra i membri della ciurma c’è anche Kuzan.

Mentre lui e Garp si impegnano al massimo per combattere, la situazione raggiunge un livello completamente come dimostra l’incredibile lavoro di animazione dell’episodio 1121 di One Piece.

L’episodio 1121 prosegue la lotta di Garp e degli altri su Hachinosu. Il gruppo di Garp è riuscito a raggiungere il mare con gli ostaggi tratti in salvo, ma il nonno di Rufy è rimasto sull’isola con Koby e pochi altri. E sebbene abbia facilmente eliminato Kuzan nel primo conflitto precedente, Kuzan è ora di nuovo in piedi per sferrare un altro duro colpo a Garp. Trasformando il suo ghiaccio in spada, l’ex ammiraglio punta Koby ma Garp gli fa da scudo e nel fare questo rimane trafitto pericolosamente. Kuzan sa però che basta per abbattere completamente Garp. Ciò è dimostrato nel loro successivo attacco uno contro uno nel quale incanalano la loro forza in un colpo diretto. È attraverso questo che i fan possono anche vedere il passato di Kuzan come allievo di Garp e che il loro rapporto era una volta migliore di adesso.

Tuttavia, Garp si trova in una situazione piuttosto difficile quando l’episodio giunge al termine. Dopo aver ricevuto quel pugno diretto in faccia, dopo la spada nel petto, non ha più forze per combattere. Fortunatamente è ancora vivo, ma non si sa quale destino gli spetterà dato che è rimasto tra le mani dei pirati di Barbanera.

Fonte – Comicbook