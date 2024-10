One Piece 1121: la vita di Garp in pericolo nel prossimo episodio

L’anime di One Piece sta attraversando una fase delicata dell’arco di Egghead, e il prossimo episodio anticipa che la vita di Monkey D. Garp si troverà in pericolo. L’anime ha spostato l’attenzione da Rufy e la sua ciurma intenzionati a fuggire dall’isola di Egghead e salvare Vegapunk, agli eventi più recenti nel resto dei mari. Uno degli sviluppi principali è quello legato alla missione di salvataggio di Kobi dall’isola di Barbanera, Alveare, organizzata da Garp.

Durante il Reverie, Kobi era stato fatto prigioniero da Barbanera e tenuto su Hachinosu. Solo dopo gli eventi dell’arco di Wano l’anime ha rivelato cosa era successo. Dopo che Barbanera e Kobi si erano incrociati ad Amazon Lily, Koby era finito tra le grinfie dell’Imperatore. Così Garp organizza personalmente un grande salvataggio mettendo la sua vita in gioco ed è quello che rivelerà l’episodio 1121 di One Piece.

Garp ha dato prova di essere ancora molto pericoloso e con una forza esplosiva. Scatenando tutta la forza che possiede per riportare a casa il suo pupillo, Garp scatena un’enorme lotta contro l’equipaggio di Barbanera. Uno di questi si scopre essere l’ex ammiraglio, Kuzan, cogliendo di sorpresa il nonno di Rufy.

Kuzan si è alleato alla ciurma di Barbanera dopo la sua sconfitta contro Akasuki per la carica di Grand’ammiraglio. Quindi Kuzan lascia la Marina e un giorno incontra per caso Barbanera, finendo per unirsi all’equipaggio. Questo ha portato Kuzan e Garp a scambiarsi i primi colpi e ora i prossimi episodi sveleranno come si concluderà il tutto.

L’episodio 1121 di One Piece sarà trasmesso in streaming su Crunchyroll e Netflix e sarà disponibile il 6 ottobre. L’episodio si intitola “Garp e Kuzan: le convinzioni di un maestro e di un allievo si scontrano” e il promo dell’episodio anticipa che sarà uno scontro finale intenso tra i due prima che sia tutto finito.

Suo nipote non può sapere quello che gli sta accadendo, dato che Rufy e la sua ciurma sono intrappolati su Egghead. Essendo questo il primo arco narrativo della saga finale della serie, One Piece ha ancora molto da rivelare e mostrare mentre Eiichiro Oda continua a lavorare al gran finale.

Fonte – Comicbook