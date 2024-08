One Piece 1115: Garp e Kuzan si scontrano nell’anime

One Piece ha raggiunto una nuova fase dell’arco di Egghead, e l’ultimo episodio dell’anime ha portato il livello dell’animazione su livelli ancora più alti con la lotta tra Garp e Kuzan. L’arco di Egghead ha temporaneamente spostato la sua attenzione dai Cappelli di Paglia, impegnati a combattere sull’isola del Futuro per proteggere Vegapunk. E ciò significa che gli ultimi episodi hanno invece aggiornato i fan su come stanno andando le cose altrove. Koby era stato precedentemente catturato da Barbanera e tenuto prigioniero su Hachinosu. Per questo Garp è entrato in azione per tentare di salvare il suo allievo.

Negli ultimi episodi, l’anime di One Piece ha mostrato i legami di Koby con il resto della Marina. E Monkey D. Garp è determinato più che mai a trarre in salvo il suo amato allievo, eliminando quanti più pirati possibile. Quando tutto sembrava in pieno controllo, ecco che compare improvvisamente Kuzan, l’ex ammiraglio della Marina diventato pirata. L’ultimo episodio dell’anime ha mostrato come i due hanno usato i loro punti di forza l’uno contro l’altro in una grande lotta.

L’episodio 1115 di One Piece vede Kuzan presentarsi a Garp come membro dell’equipaggio di Barbanera. Un flashback rivela che dopo la sua sconfitta contro Akainu prima della New World Saga, Kuzan era a corto di idee su cosa fare dopo aver lasciato la Marina. Dopo uno scontro con Barbanera in cui l’Imperatore ha cercato di rubargli il potere, Kuzan viene invece invitato a unirsi all’equipaggio. Questo che porta alla sua posizione con loro.

Ciò significa che ora si scontrerà con Garp e userà al massimo i poteri del suo Frutto del Diavolo. Ma come abbiamo visto con Garp nell’arco narrativo, non è affatto abbastanza per eliminarlo. Lui semplicemente supera ogni abilità nemica con il potere del suo Haki, e si sbarazza facilmente di Kuzan poco dopo l’inizio del combattimento. Sebbene Kuzan sia un suo ex allievo che inizialmente cerca di far rientrare nella Marina, Garp non è disposto a fare marcia indietro perché è lì per salvare Koby.

Fonte – Comicbook