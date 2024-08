One Piece 1114: l’animazione di altissimo livello per il ritorno di Garp

L’anime di One Piece ha vissuto una sorta di rinascita con l’arco di Wano dal punto di vista qualitativo. Infatti il livello di animazione si è alzato decisamente, permettendo ai fan di immergersi scene di combattimento da urlo. Dal manga all’anime, la serie si è sempre spinta oltre i limiti e Toei Animation non ha mai temuto di cavalcare questa reputazione. E questo weekend, l’anime ha fatto ancora una volta un passo in avanti con grazie al ritorno dell’eroe della Marina. Monkey D. Garp.

Stiamo parlando dell’episodio 1114 di One Piece, andato in onda questo fine settimana. Gli appassionati dell’anime hanno potuto rivedere il nonno di Rufy tornare in azione, pronto a scagliarsi contro la ciurma di Barbanera. Tutto questo nasce dall’esigenza di salvare Koby, finito nelle grinfie dei pirati di Barbanera. Dopo aver ricevuto una soffiata su Koby, Garp ha radunato la sua fedele ciurma per salvare il suo pupillo e chiudere i conti con i sottoposti dell’Imperatore.

Dopo essere arrivato a Hachinosu, Garp non ha esitato ad attaccare la ciurma di Barbanera. E da questo punto in poi è puro spettacolo. Infatti la leggenda della Marina, nonostante la sua età, dimostra di avere ancora un’impressionante potenza vigorosa infusa di Haki. Si tratta del suo attacco devastante chiamato Impatto Galattico. Si dice che questo attacco sia così forte da annientare completamente un’isola. E l’anime One Piece ne ha dimostrato la veridicità con un’animazione epica.

Come si può vedere dalla clip sopra condivisa, il Galaxy Impact di Garp potrebbe essere uno degli attacchi più appariscenti dell’anime. Dalla sua coreografia fluida al suo frame d’impatto, la sequenza dell’animazione è un’opera d’arte. L’intero team di Toei Animation ha superato ogni aspettativa per adattare questa tecnica.

Dopo aver visto il Galaxy Impact di Garp sul piccolo schermo, i fan di One Piece hanno sicuramente ricordato di che pasta è fatto Garp. Anche se l’eroe della Marina spesso si comporta in modo bizzarro e poco serio, la sua forza non ha eguali. Il padre di Monkey D. Dragon e nonno di Monkey D. Luffy non poteva essere altro che una potenza. E in questa fase dell’anime ci saranno diversi episodi incentrati sul nonno di Rufy, che si riveleranno anche molto emozionanti.

Fonte – Comicbook