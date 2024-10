Tra le uscite manga Star Comics del 8 ottobre 2024 troviamo i nuovo volumi di Witch Watch di Kenta Shinohara e di Gachiakuta di Nideyoshi Andou e Kei Urana.

Inoltre continuano la nuova edizione di Aria The Masterpiece e il classico horror Petshop of Horrors.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 8 ottobre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 8 ottobre 2024

ARIA THE MASTERPIECE n. 6

CLASSIC n.1

di Kozue Amano

€ 19,90

UN CLASSICO MANGA IN UNA PREZIOSA NUOVA EDIZIONE. L’ANNUNCIO PIÙ APPREZZATO A COMICON 2023!

Lungo i canali e nei campi di Neo Venezia le stagioni si avvicendano. Akari e le sue amiche si dedicano alla manutenzione degli strumenti di navigazione e scoprono e celebrano, giorno dopo giorno, le bellezze, i misteri e le tradizioni – nuove e antiche – della città in cui si muovono. Tra questi ci sono, ad esempio, la contemplazione della luna e il compito di traghettare i passeggeri da un lato all’altro del Canal Grande…

GACHIAKUTA n. 8

JANKU n.8

di Hideyoshi Andou,Kei Urana

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

L’obiettivo dei Vandali che hanno rapito Rudo e i suoi compagni è quello di “buttare giù il Mondo Celeste” e a Rudo è stato proposto di prendere parte alla folle impresa. Mentre gli altri Ripulitori affrontano gli avversari che si parano loro davanti, i piani del boss dei Vandali cominciano ad apparire più chiari. Lo scontro tra gli individui più forti della Terra si fa sempre più acceso!

PETSHOP OF HORRORS n. 4

OSHARE n.7

di Matsuri Akino

€ 9,00

INTRIGANTE, ORIGINALE E AFFASCINANTE. UNA DELLE SERIE PIÙ IMPORTANTI DEGLI ANNI NOVANTA.

Per quanto il detective Leon Orcot nutra dei sospetti sul Conte D, finisce sempre per lasciare suo fratello minore Chris al negozio del misterioso cinese. Il ragazzino è felice di passare del tempo in compagnia di quest’ultimo e dei suoi animali, ma comincia anche a fare i conti con il fatto che, presto o tardi, dovrà lasciare quel luogo magico e fare ritorno nel mondo degli uomini…

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 11

UP n.240

di Take

€ 6,50

La relazione tra Uzaki e il senpai si approfondisce sempre più, toccando nuove, vertiginose vette di intimità! Ma il loro non è l’unico rapporto a subire un’evoluzione: Kiri e suo padre si avvicineranno ulteriormente, permettendoci anche di lanciare uno sguardo sul “turpe” episodio in cui il signor Fujio e sua moglie Tsuki si conobbero. E in tutto questo… Ami si laurea!

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 7

QUEER n.99

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,90

Fa il suo ritorno in Italia, una delle autrici più importanti del panorama Boys’ Love in Giappone con una delle sue serie più amate!

CONTENUTI ESPLICITI.

Dopo il lungo amore a senso unico provato sin dall’infanzia, finalmente Kirara è riuscito a mettersi insieme a Ken. Quando i due sono soli, quest’ultimo, da sempre freddo e scostante, sfodera tutta la sua dolcezza, pur lasciando trapelare a tratti una gelosia e una possessività che Kirara fa fatica a comprendere… Nel frattempo, anche il cuore di Kyoichi comincia a battere!

WITCH WATCH n. 9

STARDUST n.138

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Un giorno compare all’improvviso la formosa strega Momochi! Complice l’assenza di Morihito, la nuova arrivata sembra destinata a gettare casa Otogi sulla strada della perdizione a tutta velocità! Un malinteso di Jekyll, poi, porta a svolte inaspettate, mentre l’influenzabile Keigo viene contagiato da Morihito e portato sulla mitica via del denim!