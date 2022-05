Jujutsu Kaisen: guarda l’illustrazione di Kenta Shinohara e non solo

Jujutsu Kaisen, il manga di Gege Akutami ha riscosso un forte seguito in Giappone ma anche in Italia con gli appassionati che aspettano l’anno successivo per poter guardare la seconda stagione della serie animata prodotta da Studio MAPPA.

Come accade spesso moltissimi mangaka realizzano delle illustrazioni per celebrare una serie ed è questo il caso del mangaka di Witch Watch e Sket Dance, Kenta Shinohara. Infatti il mangaka ha condiviso uno speciale sketch immaginando un divertente crossover con Jujutsu Kaisen.

L’ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump ha mostrato nelle sue pagine Witch Watch. Shinohara per festeggiare ha condiviso direttamente sulla pagina Twitter WITCHWATCH_off il nuovo sketch.

Si riconoscono i personaggi principali della sua serie manga, Morihito Otogi, Kanshi Kazamatsuri e Keigo Magami indossare rispettivamente gli abiti di Megumi Fushiguro, Yuji Itadori e Yuta Okkotsu.

Guarda di seguito l’illustrazione di Kenta Shinohara per avere un’idea più chiara:

Molto probabilmente non è la prima volta che si sente il nome di questo fumettista. Come abbiamo detto tra i suoi lavori ricordiamo ​​Sket Dance ma anche Astra Lost in Space. Questi sono diventati importanti uscite del passato di Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Riguardo Witch Watch, è apparso per la prima volta sulla rivista l’anno scorso e ha rapidamente catturato l’attenzione di un pubblico con tutti i tipi di fan grazie alla sua miscela unica di azione magica e commedia.

Rimanendo nel contesto delle illustrazioni, ecco che ne riportiamo alcune nuove che riguardano Jujutsu Kaisen 0. Queste hanno come soggetto Yuta Okkotsu, Rika Orimoto, Satoru Gojo e altri ancora. Il motivo è legato al imminente rilascio sui media domestici! Infatti recentemente abbiamo riportato l’annuncio che confermava la fine delle proiezioni del film nei cinema giapponesi.

Per contribuire a promuovere la prima uscita di questa nuova versione home media del film, l’account ufficiale Twitter del film, animejujutsu, ha mostrato alcune delle nuove illustrazioni che accompagneranno l’uscita che mostra un’intera pagina di quella battaglia finale culminante.

Di seguito è possibile darci un’occhiata: