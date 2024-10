Il manga di Jujutsu Kaisen si è ufficialmente concluso su Weekly Shonen Jump dopo sei anni di pubblicazione, ma il capitolo finale ha sollevato una domanda importante che è rimasta senza risposta. Gege Akutami ha chiuso la sua serie con un epilogo che ha visto i protagonisti riprendere le loro vite dopo la battaglia contro Sukuna, ma, nonostante molti punti siano stati risolti, alcuni misteri sono stati lasciati in sospeso. Uno in particolare ha sorpreso i fan, poiché non era nemmeno stato introdotto fino agli ultimi capitoli.

Con la fine del Culling Game e la sopravvivenza di alcuni stregoni, la storia ha lasciato intendere che Fumihiko Takaba fosse riuscito a sopravvivere al suo scontro con Kenjaku, formando addirittura un duo comico con una figura che somigliava proprio a Kenjaku. Tuttavia, il finale non ha chiarito chi fosse veramente quella persona e se Kenjaku o Suguru Geto fossero tornati in vita.

L’enigma di Kenjaku e Geto

Nel corso di Jujutsu Kaisen, diversi personaggi sono tornati dal regno della morte o sono stati riportati in vita grazie a espedienti narrativi. La presenza di una figura simile a Kenjaku alla fine del manga ha fatto sorgere il dubbio che anche lui potesse essere stato riportato in vita. Kenjaku era stato apparentemente sconfitto da Yuta Okkotsu, ma la sua assenza di un vero e proprio epilogo ha reso il suo destino incerto. L’interazione comica tra Takaba e il presunto Kenjaku ha alimentato ulteriormente le speculazioni, lasciando i fan a chiedersi cosa stesse realmente accadendo.

Il finale ha creato un interrogativo che, per molti lettori, non era necessario. Nonostante Jujutsu Kaisen abbia risolto gran parte delle sue trame principali, la mancanza di una chiusura su alcuni personaggi, come Kenjaku e Geto, ha lasciato insoddisfatti molti fan. Questa ambiguità non sembra avere un impatto diretto sulla trama principale, ma rimane comunque una distrazione che avrebbe potuto essere evitata.

Un finale che divide i fan

Il finale di Jujutsu Kaisen ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, in parte per la quantità di domande rimaste senza risposta. Oltre alla situazione di Takaba, molti si sono chiesti se personaggi come Gojo, che è stato centrale per l’intera serie, abbiano ricevuto il giusto epilogo. Mentre Yuji e gli altri sopravvissuti sembrano andare incontro a un futuro più luminoso, alcuni fan hanno trovato la mancanza di risoluzione per diversi personaggi difficile da digerire.

Nonostante questo, Jujutsu Kaisen rimane una delle serie più apprezzate degli ultimi anni, e il suo finale continuerà a far discutere i lettori per molto tempo. Ma con tanti elementi lasciati in sospeso, la domanda principale è: questo finale è stato all’altezza delle aspettative?

Fonte Comic book