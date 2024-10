Dandadan: l’adattamento anime potrebbe essere il migliore del 2024

Dandadan ha finalmente fatto il suo debutto sul piccolo schermo e con solo il primo episodio, la serie ha conquistato il pubblico e per la qualità che offre potrebbe essere il miglior anime del 2024.

Con un solo episodio, Dandadan sta scatenando il fandom degli anime in generale, e c’è ancora tanto altro in arrivo. Dalla qualità alla sua accuratezza, l’anime non sbaglia un colpo.

Dandadan è una serie manga che ha debuttato su Shueisha ad aprile 2021. Scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu, il mangaka ha fatto leva sulle sue influenze come Ultraman, per dare vita a Dandadan. E dopo il suo debutto, ha rapidamente conquistato i lettori, che hanno cominciato presto a desiderare un adattamento anime.

Il manga racconta la storia di due studenti, Momo Ayase e Ken ‘Okarun’ Takakura. La coppia è diventata un duo improbabile dopo aver scoperto le loro convinzioni contrastanti. Momo crede negli spiriti mentre Ken sugli alieni. Mentre cercano di dimostrare che l’altro ha torto, gli adolescenti scoprono di avere entrambi ragione poiché sia gli alieni che i fantasmi esistono. E in poco tempo, i due si ritrovano coinvolti in un’avventura soprannaturale.

Fin dall’inizio, Dandadan mostra una storia accattivante che si adatta a qualsiasi shonen. Si diletta con l’azione e personaggi come Ken ottengono dei poteri incredibili per combattere gli alieni. Anche Momo è una figura molto presente mentre l’eroina attinge ai suoi doni da esper per combattere.

Tatsu ha creato un mondo soprannaturale complesso che Momo e Ken propongono. Incontriamo alcuni alieni molto riconoscibili man mano che la serie procede, ma sono presentati in modi che non abbiamo mai visto prima. Il mangaka conferisce un’incredibile profondità ai suoi personaggi. Momo e Ayase sono partner alla pari nella loro avventura occulta e va sottolineato che Dandadan si concentra sugli outsider. Momo e Ken non sono compresi dai loro coetanei, indipendentemente da quanto possano essere popolari.

La storia, man mano che va avanti, tende verso lo strano e l’inspiegabile. Gli argomenti marginali che esplora sono interessanti e rispecchiano il tipo di personaggi che Dandadan presenta. Supporta le persone ai margini della società, dandole valore in modi incredibilmente divertenti. Nei suoi primi episodi, Dandadan coglie facilmente questo obiettivo e Science Saru riesce ad adattare lo stile artistico di Tatsu.

Dall’alto verso il basso, Science Saru ha trattato Dandadan come un progetto appassionante e questo lavoro si vede. Inoltre Tatsu supervisiona la produzione, è anche grazie a questo dettaglio importante, la serie anime potrebbe diventare la migliore dell’anno.

Fonte – Comicbook