Oshi no Ko: prime anticipazioni del finale della seconda stagione dell’anime

La seconda stagione dell’anime di Oshi no Ko si concluderà questa settimana e per l’occasione riportiamo le prime anticipazioni ufficiali sul gran finale. Il ritorno di Oshi no Ko sul piccolo schermo era uno dei ritorni più attesi come serie inclusa nel programma anime dell’estate 2024. E a seguito di uno slittamento, la stagione si concluderà un po’ più tardi rispetto alla tabella di marcia iniziale.

La seconda stagione di Oshi no Ko segue la fine della rappresentazione teatrale Tokyo Blade, e Ruby e B-Komachi si sono diretti a Miyazaki per girare un nuovo video musicale. Questo è l’ultimo posto in cui sia Goro che Sarina sono stati vivi e ora iniziano a riaffiorare i ricordi. Mentre Aqua si sta allontanando dai suoi sentimenti vendicativi, sembra che Ruby farà una scoperta sconcertante, dato che nel penultimo episodio della seconda stagione ha scoperto il corpo di Goro. E le cose non sembrano andare bene nelle anticipazioni del finale della seconda stagione.

L’inizio degli episodi finali dell’arco narrativo Private hanno visto Aqua pensare che suo padre fosse già morto. Questo ha eliminato ogni desiderio di vendetta, portandola a cercare di capire cosa fare della sua vita. Ma in realtà non solo il suo padre biologico è vivo, ma deve ancora capirlo lui stesso. Quanto a Ruby, anche lei ha fatto una terribile scoperta, dato che la sua vita sta per cambiare con la stagione che volge al termine.

Ruby ha avviato una nuova versione di B-Komachi nella speranza di attirare l’attenzione di Goro. Non sapendo che era morto e che si era reincarnato in suo fratello, Ruby si chiede perché fosse apparentemente scomparso per tutto questo tempo. Sfortunatamente, la fine dell’episodio precedente ha rivelato il perché dopo che lei e Akane si sono imbattute nello scheletro di Goro. Rendendosi conto della sua morte, Ruby affronta un futuro incerto poiché si trova davanti a un bivio come Aqua prima di lei.

L’episodio 13 della seconda stagione di Oshi no Ko sarà rilasciato domenica 6 ottobre in Giappone e sarà intitolato “Wish”. Di seguito ne riportiamo la sinossi ufficiale:

“La vendetta è finita e il corpo di Goro viene trovato. Come risponderà Aqua alla sua relazione con Akane, che aveva tenuto al suo fianco per usarla? Nel frattempo, Ruby riceve informazioni relative all’incidente da una ragazza misteriosa“. E, come anticipato, Ruby sta per scoprire che Goro è stato ucciso e abbandonato nei boschi.

È una fase di cambiamenti sia per Aqua che per Ruby, e questo rappresenta un interessante punto di svolta per il futuro della serie.

