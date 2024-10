Dragon Ball: la nuova forma di Jiren fa di lui la minaccia più pericolosa della serie?

Dragon Ball ha introdotto tantissimi personaggi di rilievo tra cui villain memorabili. E uno degli avversari recenti più pericolosi è Jiren, che ha dimostrato di essere uno degli avversari più forti che Goku e Vegeta abbiano mai affrontato. Durante il Torneo del Potere di Dragon Ball Super, tutti credevano che il potente rappresentante dell’Universo 11 avrebbe vinto questa gara. Fortunatamente, Goku è riuscito a raggiungere lo stesso livello dell’avversario con l’Ultra Istinto, sconfiggendo alla fine Jiren con l’aiuto di molti altri Guerrieri Z. Ora una nuova trama ha rivelato la nuova forma di Jiren che lo rende un pericolo per i Guerrieri Z ma anche per gli Dei della Distruzione.

Tuttavia questa nuova trasformazione di Jiren non sarà visibile nell’anime, ma è apparsa nell’amato videogioco, Dragon Ball Xenoverse 2. Nell’ultimo DLC, “Future Saga – Capitolo 2”, Jiren diventa più potente grazie al malvagio scienziato Fuu. Questo potenziamento era stato precedentemente dato a eroi e villain nel precedente DLC. Ora è il turno di Jiren e questa forma potrebbe rendere il capitano dei Pride Trooper l’essere più forte di qualsiasi universo.

Nell’ultimo trailer del nuovo DLC, si vede Jiren combattere contro tre Dei della Distruzione, Beerus, Chompa e Belmod, insieme a Toppo e Dyspo. Jiren è sempre stato potente, ma tenere a bada questi cinque esseri sul campo di battaglia è un’altra storia. Grazie all’impianto di cristallo di Fuu, sarà interessante vedere se anche Goku nella sua forma Ultra Istinto avrà qualche possibilità di sconfiggere il combattente dell’Universo 11.

Jiren non si è più visto dopo la conclusione del Torneo del Potere. L’arco di Moro, di Granolah e Super Hero sono tutti ambientati nell’Universo Sette, escludendo quindi gli altri. Fortunatamente, Xenoverse e Dragon Ball Heroes hanno contribuito a riportare in primo piano personaggi dimenticati in modi interessanti.

Dopo la tragica scomparsa del mangaka Akira Toriyama, molti fan si sono chiesti se il manga di Dragon Ball Super sia concluso o solo in pausa. Fortunatamente Toyotaro ha recentemente dichiarato che la serie shonen sta pianificando il suo ritorno, ma ha evitato di rivelare la data o il periodo di uscita del nuovo capitolo. La minaccia numero uno per l’Universo Sette molto probabilmente non sarà Jiren, ma piuttosto Freezer e la sua nuova trasformazione. Black Freezer è stato in grado di “uccidere” sia Goku che Vegeta nelle loro forme definitive, il che significa che i Guerrieri Z dovranno ancora una volta superare i loro limiti per avere successo.

Fonte – Comicbook