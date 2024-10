Jujutsu Kaisen: il manga rivela le parole finali di Sukuna

Jujutsu Kaisen si è ufficialmente concluso dopo sei anni di serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E sarà ricordato per tante cose, soprattutto per il Re delle Maledizioni, Sukuna, ossia il “grande cattivo” della serie. Sicuramente altri villain come Suguru Geto e Mahito hanno lasciato il segno con le loro azioni malvagie, ma nessuno era potente quanto Sukuna. Nel capitolo finale di Jujutsu Kaisen, i lettori hanno la possibilità di leggere le parole finali di Sukuna.

Sukuna potrebbe essere morto, ma anche in queste situazioni Gege Akutami ha sempre concesso qualche parola dall’oltretomba. Grazie a Yuji, Nobara e innumerevoli altri stregoni che si sono uniti per battere Sukuna, la presa del re delle maledizioni su Megumi è andata in frantumi portando all’incredibile morte di Sukuna. Accedendo in quello che è l’aldilà delle maledizioni, Sukuna viene accolto da un altro villain inaspettato. Si tratta di Mahito che ha alcune parole da condividere.

Nel salutare Sukuna, Mahito è sorpreso di vedere che il re delle maledizioni è arrivato prima di tutte le sue potenziali vittime nell’aldilà. Invece di attaccare Sukuna, Mahito pone al villain una domanda importante: “Stavi mentendo, vero? A te stesso e agli altri? Sul vivere semplicemente come si addice alla tua natura? Penso che la tua vita fosse una vendetta contro tutti coloro che ti disprezzavano come un abominio“.

Sukuna è più che felice di rispondere, condividendo le sue ultime parole. “È la stessa cosa. Questa è la mia natura. Non conosco altro modo. No, è sbagliato. Avrei potuto scegliere come vivere. Ho avuto due possibilità, ma ho dovuto fare emergere la maledizione che si contorceva nelle mie viscere. Avevo paura di essere immolato dalla mia stessa maledizione. Se ci sarà una prossima volta, forse cambierò il mio modo di vivere. Ovviamente. Dopo tutto, ho perso“.

Dopo che Mahito si sfoga per essere l’unica maledizione incapace di andare avanti, il capitolo 271 mostra alcuni dei personaggi più importanti nei loro riquadri finali. Personaggi come Yuji, Yuta, Megumi, Nobara e coloro che sono sopravvissuti alla lotta contro Sukuna ricevono il finale più felice che potessero immaginare. Naturalmente, l’ultima vignetta è enigmatica in quanto spinge i lettori a credere che il re delle maledizioni non sia effettivamente morte. Infatti si può riconoscere un dito sopravvissuto di Sukuna, raffigurato in un piccolo contenitore di legno. Questo non significa necessariamente che ci sarà un sequel della serie shonen, ma accenna all’idea che il Re delle Maledizioni non abbia ancora finito di giocare un ruolo nel futuro dell’universo.

Fonte – Comicbook