Jujutsu Kaisen: le parole di Gege Akutami dopo la fine del manga

Dopo una serializzazione durata diversi anni, Jujutsu Kaisen è giunto al termine. Nel 2018, il mondo ha visto Gege Akutami debuttare con una serie shonen e nessuna poteva immaginare che sarebbe diventata così importante. Jujutsu Kaisen è ora uno dei titoli più venduti su Shueisha, ma ora il manga si è concluso. L’ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen è stato pubblicato questa settimana, e ora Akutami ha detto la suo dopo la pubblicazione dell’ultimo capitolo.

L’aggiornamento arriva da Shueisha, che ha pubblicato una nota speciale di Akutami. Il mangaka ha pubblicato una nota dell’autore che sul capitolo 271, chiedendo ai fan di supportarlo in futuro su nuovi lavori.

“Siamo arrivati ​​alla fine“, ha condiviso Akutami. “Grazie a tutti per il vostro supporto!! Continuerò a fare del mio meglio con i miei lavori futuri“.

Akutami accompagna queste parole con un’illustrazione di Yuji Itadori. La serie manga shonen ha finalmente chiuso il cerchio narrativo, ricompensando Yuji per tutto il suo duro lavoro. Con il finale del manga, l’ultimo capitolo ha offerto a Yuji un momento faccia a faccia con i suoi amici. Megumi e Nobara sono tornati, quindi il Team Gojo si è riunito anche dopo la morte del suo leader.

In questa ultima illustrazione, Akutami si prende anche del tempo per ringraziare i fan per aver aiutato il manga a raggiungere un nuovo traguardo. Il manga ha raggiunto 100 milioni di copie in circolazione, diventando uno dei manga più venduti di tutti i tempi.

Ricordiamo che Gege Akutami si è imbattuto in Jujutsu Kaisen relativamente in fretta nella sua carriera. Il mangaka ha iniziato a lavorare come professionista nel 2014 quando ha pubblicato un one-shot su Shueisha. Da lì, Akutami ha pubblicato altri due one-shot prima di elaborare il suo pitch per Jujutsu Kaisen. La serie ha pubblicato la sua bozza nel 2017 su Jump Giga prima che Jujutsu Kaisen venisse coniato come nome ufficiale della storia. Il titolo ha debuttato nel 2018 e Jujutsu Kaisen è diventato un successo in poco tempo.

Durante i suoi sei anni di attività, Jujutsu Kaisen si è affermato come pezzo forte del fandom dei manga. Akutami ha raggiunto presto il successo senza precedenti nonostante la sua breve carriera. Ora, sembra che Akutami sia ansioso di passare a nuovi progetti. Nella nuova nota ai fan, infatti, chiede ai fan di continuare a supportarlo anche nei lavori futuri.

Fonte – Comicbook