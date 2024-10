Dragon Ball Daima: una nuova sinossi parla del villain della serie

Manca sempre meno al debutto di Dragon Ball Daima. Sono passati più di sei anni da quando i fan hanno visto Goku e i Guerrieri Z in TV, ma finalmente tutti torneranno l’11 ottobre. Daima sarà una nuova serie anime, canonica, che vedrà Goku impegnato in un’altra missione. E prima del debutto ufficiale, l’anime ha condiviso una sinossi ufficiale sui nuovi villain. Con la première a quasi una settimana di distanza, Toei Animation ha pubblicato la sua sinossi per il primo episodio, che riportiamo di seguito:

“Goku e i suoi amici vivevano una vita pacifica quando improvvisamente sono stati rimpiccioliti a causa di una cospirazione! Quando scoprono che la ragione potrebbe risiedere in un mondo chiamato “Reame dei Demoni”, un misterioso giovane Majin di nome Glorio appare davanti a loro“.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 3 ottobre 2024

Come si può vedere, la sinossi del primo episodio di Dragon Ball Daima contiene delle informazioni interessanti. Sappiamo che la serie inizia in un periodo di pace, poiché Goku e i suoi amici non hanno da scacciare nessuna minaccia. Tutto però cambierà quando all’improvviso si trasformeranno in versioni in miniatura di loro stessi.

Si scopre che la trasformazione improvvisa è legata al Reame dei Demoni e la sinossi ne anticipa il primo abitante. Viene menzionato un personaggio di nome Glorio, con il demone che si presenterà prima di Goku. Per quanto riguarda cosa vogliono, questo è tenuto segreto. Sicuramente Glorio darà qualche indizio a Goku sulla sua forma mini.

Da quando Daima è stato annunciato la prima volta, i fan non hanno fatto altro che aspettare con ansia il ritorno di Goku e questa sinossi dimostra che il nostro eroe è pronto a tornare in azione. Da Piccolo a Vegeta, la gang si riunirà presto per scoprire perché il Reame dei Demoni li ha presi di mira. Per quanto riguarda Goku, il famoso Saiyan guiderà la carica con i Kaioshin, quindi non si sa in cosa si imbatterà la squadra negli inferi.

Ricordiamo quindi che Dragon Ball Daima andrà in onda l’11 ottobre in Giappone e Crunchyroll trasmetterà la serie in simulcast in streaming.

Fonte – Comicbook