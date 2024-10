Dragon Ball: svelata la cover del volume 13 disegnata da Kohei Horikoshi

Siamo ad ottobre e quest’anno sarà il mese di Dragon Ball. Infatti il franchise tornerà sul piccolo schermo con la nuova serie anime, Dragon Ball Daima, per celebrare i 40 anni dal debutto del manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Naturalmente i fan sono entusiasti all’idea di rivedere Goku sul piccolo schermo. La première è prevista per l’11 ottobre, e per celebrare il traguardo, il franchise ha appena lanciato una grande collaborazione con My Hero Academia.

Per l’esattezza si tratta della partecipazione del famoso Kohei Horikoshi, al progetto della mostra intitolata Super Dragon Ball Gallery. Infatti come si può vedere di seguito, Horikoshi ha ridisegnando seguendo il suo stile la cover 13 di Dragon Ball, che Toriyama disegnò nel 1988. Il volume presenta Kid Goku al centro ed è ambientato durante gli anni più giovani dell’eroe. Dopo la caccia alle sfere del drago da parte di Piccolo, Goku è costretto a fermare il re dei demoni, ma nemmeno Roshi può impedire che l’inevitabile accada.

Il volume 13 del manga shonen è decisamente un classico e Horikoshi ha scelto proprio questo. Non ha stravolto la composizione della cover, cambia solo lo stile. Questo speciale crossover è solo l’ultimo che i fan hanno visto per il 40° anniversario del manga di Toriyama. Nel 2021, il progetto è iniziato con un crossover di Masashi Kishimoto. Da allora, diversi mangaka di alto livello hanno preso parte alla celebrazione, tra cui Tite Kubo, Tatsuki Fujimoto e Araki.

Mentre Dragon Ball si appresta a celebrare il suo 40° anniversario, l’anime è a pochi giorni dalla sua uscita. L’attesissima nuova serie è pronta ad arrivare su Crunchyroll l’11 ottobre e segnerà il ritorno di Goku in televisione dopo la serie Super. Sono passati più di sei anni da quando l’anime ha offerto qualcosa di nuovo da guardare, quindi le aspettative per questa serie sono alte.

Per quanto riguarda Horikoshi, il mangaka si sta godendo una meritata vacanza dopo aver concluso quest’anno il manga My Hero Academia, dopo una serializzazione dieci anni. Al momento, non sappiamo a cosa lavorerà dopo Horikoshi, ma i fan sono ansiosi di vedere cosa offrirà ai suoi lettori.

Fonte – Comicbook