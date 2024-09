Tra le uscite manga Star Comics del 1 ottobre 2024 troviamo il volume unico Awaré, il webcomic originale di Alessandro Atzei, Lidia Bolognini, e Manuele Morlacco.

Inoltre il secondo e conclusivo volume dell’Anime Comics di One Piece Film Red e i nuovi volumi di tanti successi tra cui Haikyu!! Club, Mashle, Shibatarian e tanti altri.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 1 ottobre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 1 ottobre 2024

AWARÈ

ASTRA ORIGINALS n.1

di Alessandro Atzei,Lidia Bolognini,Manuele Morlacco

€ 11,90

UNA DOLCE STORIA SU RAPPORTI UMANI E INCOMUNICABILITÀ CON UN’ATMOSFERA DA FILM DI ANIMAZIONE

Gli abitanti di Mokmok hanno due peculiarità: possiedono caratteristiche fisiche zoomorfe e quasi nessuno di loro ha una bocca. Le parole sono state infatti il mezzo per attuare terribili discriminazioni e persecuzioni, culminate in “quella notte”, un evento tanto orribile da convincere l’intera popolazione a rinunciare alla propria voce e a iniziare a comunicare esclusivamente per iscritto. Awarè, un ragazzo orfano con una coda da panda rosso e la passione per la musica, è uno dei pochi abitanti ad avere ancora una bocca e una voce, cosa che lo rende il classico “tipo strano”. La sua storia personale si intreccia con quella di Rebi, una fiorista, e Moroi, l’introversa figlia del sindaco, due ragazze un tempo molto unite ma poi separate da gravi atti di bullismo. Awarè, che tiene profondamente alle sue due amiche, si impegnerà ad aiutarle al massimo delle sue possibilità per ricostruire il loro rapporto.

HAIKYU!! CLUB n. 8

TARGET n.156

di Haruichi Furudate,Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

L’Aobajosai deve eleggere il nuovo capitano, mentre lo Shiratorizawa si perde su una montagna innevata alla ricerca di Hyakuzawa che è stato scambiato per il Big Foot… Anche stavolta ne succederanno delle belle!

HERE U ARE n. 6

di Djun

€ 9,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

Ora che Pan Shu sembra essere partito con il suo ex, come reagirà Zhong Qiujie? Riuscirà a fargli capire che è davvero interessato a lui? Nel frattempo, Yu Yang e Li Huan si rincontrano per caso… Che per Yu Yang sia finalmente giunto il momento di essere sincero?

KAITO KID TREASURED EDITION n. 4

STORIE DI KAPPA n.336

di Gosho Aoyama

€ 6,50

LE ORIGINI DELLO STORICO RIVALE DI DETECTIVE CONAN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Mentre svolge la sua attività, Kaito Kid deve affrontare formidabili rivali come Snake, Chat Noir, Nightmare e il detective liceale Shinichi Kudo… Ed è proprio in quelle situazioni che l’autore di colpi audaci e sfavillanti mostra il meglio di sé!

MASHLE n. 18

TARGET n.157

di Hajime Komoto

€ 5,20

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

Innocent Zero ha trasceso l’esistenza umana diventando un dio. Al fine di opporsi ai suoi straordinari poteri, Mash sfodera i propri muscoli pronto a sferrare il suo colpo definitivo, ma nemmeno questo sembra mandare al tappeto l’avversario. Cadendo e rialzandosi più volte, riuscirà il nostro eroe a toccare gli animi della gente?!

ONE PIECE FILM RED – ANIME COMICS n. 2

ANIME COMICS n.2

di Eiichiro Oda

€ 10,90

DOPO IL ROMANZO, ECCO FINALMENTE ANCHE L’ANIME COMICS TRATTO DAL FILM RECORD D’INCASSI AL CINEMA!

Attraverso il concerto su Elegia, l’Isola della Musica, Uta ha intenzione di dare vita a una “Nuova Era” facendo sprofondare in un sonno eterno i fan di tutto il mondo grazie ai poteri del Frutto Uta Uta! Rufy e compagni, sostenuti da alleati d’eccezione, si oppongono al grave pericolo rappresentato dalla resurrezione del demone Tot Musica innescata da un brano proibito…

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 16

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Ripercorrendo il passato di Kenshin, vengono alla luce le origini del leggendario assassino Battosai e il ruolo chiave che l’incontro con una donna, Tomoe Yukishiro, ha avuto nell’evolversi della sua personalità… Come si è formata la caratteristica cicatrice a forma di croce sulla guancia sinistra del vagabondo e di quali ferite ben più profonde e nascoste è segno?

SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO n. 4

AMICI n.314

di Genki Kawamura,Rose Yukinoshita

€ 7,50

LA COMMOVENTE MINI-SERIE MANGA TRATTA DAL ROMANZO BESTSELLER!

Quando gli viene proposto di cancellare gli orologi, Tokio non può fare a meno di ripensare a suo padre. Riflettendo sui propri sentimenti, si accorge quindi che ciò che la madre aveva sempre desiderato non era altro che passare del tempo felice con la sua famiglia. Ma a quel punto il Diavolo gli fa un proposta a dir poco crudele…

SHIBATARIAN n. 3

GHOST n.224

di Katsuya Iwamuro

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE FIN DAL PRIMO CAPITOLO È RIUSCITA AD ATTIRARE L’ATTENZIONE DEI LETTORI DI TUTTO IL MONDO.

Sato e Watari, con l’intento di cercare indizi che permettano loro di poter sconfiggere Shibata, si recano a casa di quest’ultimo con la professoressa Ayako Minamino, loro ex insegnante delle medie. Entrano così nella “stanza segreta della famiglia Shibata”, una camera in cui un tempo a nessuno era concesso entrare… Ma è proprio qui che i due ragazzi ricevono uno spaventoso benvenuto dalla madre di Shibata! Il set del film, ovvero il campo di battaglia, si sposta poi all’interno della scuola…

X6 – CRUCISIX n. 5

GURO n.5

di Shiryu Nakatake

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE HA SPOPOLATO IN GIAPPONE, ALL’ESTERO E SU TIKTOK!

Shun ha scelto Daichi Kuga come prossimo bersaglio, ma quest’ultimo non ha nessuna intenzione di starsene ad aspettare con le mani in mano e decide di mandare qualcuno ad appiccare un incendio a casa Uruma. Ora che suo nonno è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate, Shun è rimasto solo e, come se non bastasse, viene a sapere da Kurosawa che Anna Sugizaki è stata presa di mira proprio da Kuga. Così inizia subito a indagare sulla situazione, ma tra i due c’è un rapporto molto strano…

