One Piece Film Red: spiegato perché il film si incentra sulla musica

One Piece Film: Red è il più recente lungometraggio della serie che ha debuttato quest’anno. Il successo che ha riscosso non ha eguali, in quanto si tratta del film anime più redditizio di sempre. Infatti gli incassi che ha registrato hanno permesso a One Piece Red di scalare la classifica dei lungometraggi.

Parliamo del quindicesimo film e questo presenta diverse novità. La prima fra tutte è l’introduzione di un nuovo personaggio, ossia la figlia di Shanks, Uta. Altra tematica centrale nel film è la musica, infatti Uta è una cantante. Infatti oggi, a tal proposito, siamo felici di condividere con voi il motivo per cui la musica ha assunto un ruolo così centrale nel film. Il regista stesso del film ha condiviso il motivo per cui l’approccio musicale è stato adottato in questo nuovo film.

Uta ha fatto il suo debutto attraverso One Piece Red. Ma prima del debutto del film in Giappone, la serie animata del manga ha colto l’occasione per tornare nel passato ed esplorare il legame tra la figlia di Shanks e Rufy. Con questi episodi speciali si scopre che il capitano dei Cappelli di Paglia sapeva della sua esistenza da anni, ancor prima che formasse la sua ciurma.

Sulla base della fine di questo film, la comparsa di Uta nella serie anime, o nell’arco finale del manga in corso, non è una certezza, anche se in passato sono successe cose più strane nel viaggio di Rufy per diventare il Re del Pirati. Le probabilità non sono basse, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Oda stesso che ha deciso di rendere Uta canonica. Quindi non si tratta di un personaggio introdotto solo per il film.

In una recente intervista alla televisione giapponese, il regista Goro Taniguchi ha parlato di come la decisione di concentrarsi sulla musica sia stato un modo per tornare alle origini di One Piece, in cui la serie iniziava cantando spadaccini in un bar. Taniguchi ha confessato di aver proposto lui stesso di utilizzare la musica. Si è immaginato alcune situazioni tipiche dei pirati, come stare al bar, ballare e provocare un putiferio.

Fonte – Comicbook