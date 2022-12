Tra le uscite J-POP Manga del 14 dicembre 2022 troviamo il nuovo capitolo delle avventure di Arisu e dei suoi compagni in Alice in Borderland 6. Riuscirà il gruppo a battere il Re di Fiori al suo stesso gioco e sopravvivere anche questa volta?

In Blue Giant 4, continuiamo a seguire la carriera di Dai Miyamoto che, dopo essersi trasferito a Tokyo, ha finalmente formato la sua prima band, i JASS, è sta riscuotendo sempre più successo tra gli appassionati… Ma la band sarà pronta al palcoscenico più importante del Giappone?

Si conclude anche il manga storico Showa – una storia del Giappone, di Shigeru Mizuki, con il quarto volume.

Continuano Under Ninja 6, I quattro fratelli Yuzuki 4, Atom the beginning 14, L’impero delle Otome 15, BJ Alex 9.

Per Edizioni BD prosegue la saga di Negalyod di Vincent Perriot: L’ultima parola, di cui è disponibile anche il primo volume online sul sito dell’editore.

Continua anche l’emozionante avventura euro-manga di Leonardo Berghella e Alessandro Starace con il secondo volume di Dada Adventure.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 14 dicembre, ricordandovi anche l’annuncio di Initial D effettuato a Milano Games Week & Cartoomics 2022.

Le uscite J-POP Manga del 14 dicembre 2022

My dress-up darling. Bisque Doll 7

di Shinichi Fukuda

€ 6,50

Come reagiranno i diretti interessati alla graffiante provocazione della loro compagna di classe Nowa?! Una nuova stagione sta per cominciare e il festival culturale è ormai alle porte! L’istituto frequentato da Kitagawa e da i suoi amici vuole organizzare un evento unico, durante il quale gli alunni dovranno venire a scuola vestiti in cosplay… Per l’occasione, Marin si cimenterà in un ruolo mai interpretato prima!

Alice in Bordeland 6

di Haro Aso

€ 12,00

Arisu, un ex studente disoccupato e appassionato dei videogiochi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Tokyo alternativa di una “Terra di confine” identica in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l’erotomane Chota, Arisu sarà costretto ad affrontare in quello scenario desolato un vero e proprio survival game, nella forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente… mortale. Riusciranno i tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c’è un modo, per loro, di tornare alle loro vite originali?

Blue Giant 4

di Shinichi Ishizuka

€ 15,00

I JASS, il trio jazz formato da Dai e i suoi compagin, attirano sempre più pubblico. Perciò Yukinori invita a un loro liuve un uomo del So Blue, il jazz club numero uno in Giappone, dove sogna di potersi esibire…

Under Ninja 6

di Kengo Hanazawa

€ 7,50

I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all’esercito giapponese, fu smantellato dopo la Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora in segreto e si dice che il suo numero sia addirittura di 200 mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti!

I quattro fratelli Yuzuki 4

di Shizuki Fujisawa

€ 6,00

Hayato, primogenito e caposaldo della famiglia. Mikoto, calmo e controllato. Minato, il terzogenito ultra-vivace. E infine Gakuto, piccolo e saggio. Sono i quattro fratelli Yuzuki, che si supportano a vicenda dopo la morte improvvisa dei genitori. Per Minato è uno schock scoprire quanto i suoi voti siano miseri rispetto a quelli di Mikoto. Per questo quando incontra Tsubaki, una ragazza che vive all’ombra della perfetta sorella maggiore, sente subito una certa affinità con lei. L’incontro, però, gli poterà parecchi guai…

Atom the Beginning 14

di Tetsuro Kasahara, Makoto Tezuka, Masami Yuki

€ 6,90

Tenma e Ochanomizu, futuri creatori di Astro Boy, sono ancora due semplici studenti ma già pionieri nel campo dell’intelligenza artificiale. Le autorità sembrano però voler soffocare nel sangue la nascita dei primi robot senzienti, specialmente dopo un misterioso incidente che tutti sembrano voler dimenticare… Un seinen spettacolare dai disegni elegantissimi.

L’impero delle Otome 15

di Torajiro Kishi

€ 6,50

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile? Come si comportano le ragazze lontano da occhi maschili? Ritorna la deliziosa serie di Torajiro Kishi: un po’ yuri e un po’ slice of life, maliziosa e ingenua, appassionante come il sentimento che sta tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi tentare… dalla curiosità!

Showa 4

di Shigeru Mizuki

€ 20,00

Uno dei più grandi capolavori del manga arriva finalmente in Italia! In quest’opera in parte autobiografica, il maestro Shigeru Mizuki ripercorre con il suo stile unico la storia del Giappone del periodo Showa (1926-1989), accompagnandoci nei momenti chiave del ventesimo secolo attraverso gli occhi di un narratore sensibile e onesto.

BJ Alex 9

di Mingwa

€ 9,90

Solitario, timido e un po’ frustrato, Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster jockey) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apprenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

– Edizioni BD –

NEGALYOD: L’ultima parola

di Vincent Perriot

€ 25,00

Vent’anni dopo gli eventi del primo capitolo, al crepuscolo di un mondo ultra-tecnologico dove ruderi di futuro fanno da sfondo alla presenza dei dinosauri, la vita di Jerri e Korienzé è cambiata radicalmente. Con le loro due figlie, l’esperta di armi Nanei e Iriana, cieca dalla nascita ma dotata di poteri sovrannaturali, si sono stabiliti su un’isola composta da barche agglomerate, dove un popolo di sopravvissuti sta cercando di ricostituire la società. Fino a quando la violenza di un attacco pirata non ricondurrà la famiglia sull’infuocata e rabbiosa strada della vendetta, in una missione più pericolosa e spietata che mai.

– Edizioni BD –

Dada Adventure 2

di Alessandro Starace, Leonardo Berghella

€ 7,50

Dada e l’elfoscuro Umah hanno catturato il folle signore di Mpustachia, un bizzarro thul di nome Sandow. Umah convince Dada a derubare l’artefice dello scettro magico che ne aumentava i poteri. Sandow infatti racconta loro che la strega è una vecchina indifesa… ma sta mentendo. Nella speraznza di liberarsi, Sandow li conduce in una trappola mortale nella tana della più pericolosa strega di ghiaccio del mondo!

