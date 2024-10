Jujutsu Kaisen: il capitolo finale rivela le ultime parole di Gojo

Jujutsu Kaisen è ufficialmente giunto al termine su Weekly Shonen Jump di Shueisha, e l’ultimo capitolo ha rivelato le ultime parole che Satoru Gojo ha detto a Yuji Itadori. La serie manga di Gege Akutami dopo più di sei anni dal suo debutto si è concluso ufficialmente. Akutami ha saputo lavorare a una serie di archi narrativi intensi e gli ultimi capitoli hanno finalmente rivelato ai fan il destino di Yuji, Nobara e Megumi.

Proprio riguardo i due compagni di Yuji, gli ultimi capitoli hanno visto Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki tornare in azione dopo tutto quello che hanno passato durante lo Shinjuku Showdown. E per la prima volta, l’ultimo capitolo consente loro di pensare effettivamente al futuro. Ora che Sukuna è stato sconfitto, Yuji ripensa alle ultime parole di Gojo mentre inizia a a guardare al suo futuro.

Il capitolo 271 di Jujutsu Kaisen vede Yuji, Megumi e Nobara rintracciare una minaccia di maledizioni di livello piuttosto basso rispetto a quella che hanno dovuto affrontare. Dopo aver sconfitto l’utilizzatore, Yuji li guarda e inizia a ripensare alla sua ultima conversazione con Gojo. E in questa fase del capitolo si possono scoprire le ultime parole dello stregone, che rivelano il suo sogno per il futuro. Tutto quello che desiderava è che se gli fosse accaduto il peggio, Yuji e gli altri sopravvissuti avrebbero continuato a vivere le loro vite senza di lui.

Vuole che lo dimentichino in modo che qualcun altro possa crescere e diventare forte in modi completamente diversi dai suoi. Conta su Yuji per andare avanti senza di lui e Yuji procede in questo modo tendendo una mano all’utilizzatore della maledizione che hanno appena sconfitto. Gojo vuole che la società cambi in futuro e sa che la nuova generazione e tutte quelle che seguiranno saranno quelle che inaugureranno quel cambiamento.

Se c’è qualcuno che sa come continuare a vivere dopo che quelli vicini muoiono, è Gojo. I sei occhi di Gojo gli hanno attribuito la carica di stregone più potente del mondo, e questo gli ha offerto una prospettiva che pochi altri possono eguagliare. Ha visto quanto la società fosse diventata corrotta a causa di coloro che la guidavano, ed è per questo che si è opposto fin dal primo momento, salvando la vita a Yuta e Yuji in quanto condannati a morte.

Fonte – Comicbook