Jujutsu Kaisen è ufficialmente alle sue battute finali. Dopo sei anni di intensa pubblicazione, il manga di successo di Shonen Jump, creato da Gege Akutami, si sta avvicinando al suo ultimo capitolo. Con il finale alle porte, i fan stanno analizzando ogni dettaglio alla ricerca di indizi su come si concluderà questa epica storia. Recentemente, il manga ha gettato uno sguardo al passato, tornando su uno degli eventi più importanti: il Culling Game.

Se non sei aggiornato, il capitolo 271 di Jujutsu Kaisen ha offerto un’importante rivelazione. Seguendo Yuji e i suoi amici, il manga ci porta in una missione che all’apparenza sembra semplice. Il gruppo si imbatte in una coppia di normali cittadini che ha sperimentato un evento sovrannaturale. Come si scopre, l’energia spirituale residua del Culling Game sta influenzando il mondo reale, causando a persone comuni la visione di maledizioni residue.

Le conseguenze del Culling Game

Megumi è colui che svela il mistero, dicendo: “Proprio come ha detto Ijichi, gli effetti residui sono solo un po’ fastidiosi… Il corpo principale dello spirito maledetto non sta possedendo nessuno, ma ci sono residui diluiti. Inoltre, la vittima sta sperimentando piccole difficoltà.”

Questo rivela che, anche dopo la fine del Culling Game, il mondo è ancora profondamente segnato. Il malvagio Kenjaku, che aveva ideato il gioco molto tempo prima, è riuscito a metterlo in atto dopo aver ucciso Mahito. Usando la capacità della maledizione di alterare le anime, Kenjaku ha trasformato numerose persone comuni in stregoni senza il loro consenso, molti dei quali sono morti nel corso del gioco. Tuttavia, alcuni sono sopravvissuti, e l’energia maledetta scatenata da Kenjaku continua a influenzare il mondo, anche dopo la fine del gioco.

Questo ritorno al Culling Game non è solo un ripasso per i fan, ma una chiara indicazione che le sue conseguenze saranno importanti per il futuro. La società dei jujutsu è in pieno sconvolgimento, e la conoscenza della magia e delle maledizioni sta diventando più pubblica che mai. Se l’incidente di Shibuya non era stato abbastanza, il Culling Game ha definitivamente scosso le fondamenta della società, aprendo nuove domande su come si evolverà il mondo dei sorcerer.

Come finirà Jujutsu Kaisen?

Per ora, i fan dovranno pazientare fino al 30 settembre, quando in Giappone verrà pubblicato il capitolo 271. L’attesa per l’ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen è altissima, e le aspettative sono cresciute a dismisura. Gli appassionati della serie possono leggere il manga tramite l’app Shonen Jump o su Manga Plus.

Fonte Comic Book