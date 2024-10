One Piece: David Dastmalachian parla del suo ruolo in Mr.3

il live-action di One Piece vedrà David Dastmalchian all’opera. Meglio conosciuto per aver lavorato in classici come Dark Knight e The Suicide Squad, il giovane attore interpreterà Mr. 3. Infatti Dastmalchian non ha mai nascosto il suo amore per gli anime. E in una nuova intervista, David ha discusso del suo ruolo come membro di Baroque Works, esaminando il suo approccio e riflettendo anche su come apparirà il suo personaggio nel “mondo reale”.

In una recente intervista, Dastmalchian entra nei dettagli sulla sua imminente interpretazione di Mr. 3 e sul suo ruolo nella prossima seconda stagione. “È un personaggio così unico e così stranamente interessante. Quindi, l’idea di entrare a far parte di quello che è già un cast straordinario è incredibile. Penso che la prima stagione sia semplicemente fantastica. E voglio portargli il David che vive dentro Galino, che era solo un membro della Baroque Works. Ora questo personaggio è davvero fantastico, strano, spesso visto come cattivo, le cui alleanze possono cambiare proprio come molti dei personaggi di One Piece“.

Dastmalchian ha dato prova del suo spessore attraverso altri ruoli, ma il talentuoso attore ha interpretato anche molti ruoli nel genere horror. Protagonista in film come Late Night With The Devil, The Last Voyage of The Demeter, The Boogeyman e altri, David spera di portare le sue radici horror nel ruolo del membro di Baroqueworks. “C’è un livello di energia e performance che lo spettacolo attinge molto bene se si pensa al materiale originale. Quindi vorrei anche portare un po’ della mia esperienza teatrale nel mondo di One Piece e come appare, si muove e parla Mr. 3. Spero che nessuno possa reggere il confronto con quello che sto per fare“.

Infine, il Mr.3 del live-action ha risposto a una domanda che molti fan si sono posti su un aspetto caratteristico del personaggio. “Come saranno adattati i suoi capelli? Non ho ancora visto nulla, ma so che il team di progettazione dello show ha fatto un ottimo lavoro rimanendo fedele al materiale originale. Quindi, anche se non ho ancora visto nulla e non so ancora come sarà, sono certo che renderà grande onore al design del manga. E sono semplicemente molto curioso di sapere che tipo di occhiali avrò per il ruolo.”

