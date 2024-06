One Piece – Netflix: svelate le prime novità del cast della seconda stagione

One Piece ha sorpreso tutti i fan della serie, conquistandone nuovi, con il suo debutto su Netflix. Stiamo parlando dell’adattamento live-action che ha sorprendentemente riscosso un grande successo di critica. E ora la serie si sta preparando per la seconda stagione. Tutti gli occhi sono puntati su Netflix mentre la produzione sta finalmente iniziando ad accelerare sulle nuove riprese, e non solo. Infatti il progetto sta andando avanti, in quanto sono stati annunciati alcuni nuovi attori che si uniranno al cast del live-action di One Piece. E questi attori che riporteremo faranno parte della Baroque Works.

L’aggiornamento arriva da Variety, poiché One Piece ha annunciato le sue ultime aggiunte al cast. David Dastmalchian si è unito al progetto per interpretare Mr. 3 mentre gli altri attori Daniel Lasker, Camrus Johnson e Jazzer Jaslyn completeranno la “Baroque Works” del live-action. I tre interpreteranno rispettivamente Mr. 9, Mr. 5 e Miss Valentine.

Questa novità arriva proprio mentre One Piece di Netflix riprende seriamente la produzione per la seconda stagione. Nelle ultime settimane, gli attori come Mackenyu e Inaki Godoy hanno suscitato scalpore online poiché i loro post sui social media confermavano che erano in Sud Africa. Dato che l’adattamento live-action è ambientato a Cape Town, questi post hanno rivelato che i lavori erano in corso. E a partire da questa settimana, diverse controfigure di Netflx hanno iniziato a pubblicare foto dietro le quinte del loro ritorno sul set. Quindi, chiaramente, Netflix sta andando avanti velocemente con One Piece.

Se non hai familiarità con l’adattamento live-action, tutti i primi otto episodi della prima stagione sono disponibili in streaming su Netflix. L’adattamento di successo è uno dei pochi che Hollywood ha fatto davvero bene ribaltando ogni aspettativa iniziale sul progetto. Non ci sono molti franchise rinomati come One Piece, ma Eiichiro Oda ha tenuto d’occhio la serie live-action. Sembra che tutto il loro duro lavoro sia stato ripagato, visto che la prima stagione è diventata una delle serie originali più viste di Netflix fino ad oggi.

Fonte – Comicbook