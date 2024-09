Hellhunters: Wolverine, Bucky e il Ghost Rider del 1944 contro i nazisti

Dalle pagine dell’acclamata run di INCREDIBILE HULK di Phillip Kennedy Johnson, assistiamo alle origini di Ghost Rider ’44 in HELLHUNTERS!

Lo scorso anno, sulle pagine della sua terrificante serie di INCREDIBLE HULK, lo scrittore Phillip Kennedy Johnson ha presentato il sergente Sal Romero, alias GHOST RIDER ’44, uno Spirito della Vendetta che ha scatenato l’inferno sui campi di battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo dicembre, la sua epica storia viene raccontata in HELLHUNTERS, una serie limitata di cinque numeri scritta da Kennedy Johnson e disegnata da Adam Gorham (IMMORTAL HULK, STAR WARS: DARTH VADER).

Pssst. Hey, kid. Heard you hate Nazis. Wanna kill a shitload of Nazis? https://t.co/fEgWbLNTgh — Phillip Kennedy Johnson (@PhillipKJohnson) September 12, 2024

Nel presente, Ghost Rider ’44 può risvegliarsi solo “quando arrivano i mostri”. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ce n’erano molti, tra cui Felix Bruckner, un ufficiale nazista che ha subito una misteriosa trasformazione. Quando l’esercito demoniaco di Bruckner inizierà la sua marcia, Sal sarà costretto ad abbracciare i suoi nuovi doni soprannaturali per ribaltare le sorti dell’intera guerra.

Alcuni degli eroi più tosti della Marvel hanno combattuto in prima linea nella Seconda Guerra Mondiale e HELLHUNTERS vedrà Ghost Rider ’44 combattere al fianco di personaggi del calibro di Wolverine, Nick Fury, Peggy Carter, Bucky Barnes e, dalle pagine degli Avengers di Jason Aaron, del Soldato Supremo.

1944: Mentre il sergente americano Sal Romero si sta paracadutando nell’Europa occupata dai nazisti, il giovane ufficiale nazista Felix Bruckner diventa l’ospite di un male indicibile. In seguito al loro violento incontro, Romero rinasce come Ghost Rider ’44, che si propone non solo di vendicarsi di Bruckner e dei nazisti, ma anche di salvare l’umanità dall’annientamento!

Phillip Kennedy Johnson ha così parlato di questa miniserie

“Ghost Rider ’44 è sicuramente la mia guest star preferita apparsa finora nella nostra serie INCREDIBILE HULK. Avevo in testa una storia d’origine ben definita per il Sergente Sal Romero prima che il mio partner Nic Klein gli desse vita con la sua arte, e il personaggio si è rivelato così incredibilmente figo e divertente che sapevamo che l’arco di ‘War Devil‘ non sarebbe stato la sua ultima apparizione. Ora, visto che la risposta dei fan è stata così travolgente, io e l’artista superstar Adam Gorham stiamo regalando ai fan Marvel l’ORIGINE di Ghost Rider ’44. La storia dimenticata della più dura, sanguinosa, spaventosa e cazzuta squadra di assassini nazisti uscita dalla Seconda Guerra Mondiale: gli HELLHUNTERS”.

Adam Gorham dal canto suo ha così commentato:

“HELLHUNTERS si preannuncia come un libro da sogno per me. Le sceneggiature di Phillip Kennedy Johnson fondono horror, supereroi e pulp da cazzotti in un’avventura tostissima. Con questo titolo mi sto impegnando più che mai per offrire un’azione viscerale e raccapricciante che spero lasci i lettori a bocca aperta e desiderosi di saperne di più”.