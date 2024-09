Dragon Ball Daima: svelate le nuove forme di Vegeta e Goku

Dragon Ball Daima sancirà l’atteso ritorno della serie sul piccolo schermo e questo vuol dire che i fan rivedranno anche la rivalità tra Goku e Vegeta. Nonostante il principe dei Saiyan non voglia più distruggere la Terra, il suo obiettivo rimane sempre quello di essere superiore a Son Goku. In Dragon Ball Super, la rivalità tra i Saiyan ha aiutato entrambi a raggiungere nuovi livelli di potere. Goku continua a evolvere l’Ultra Istinto e Vegeta si è affidato all’Ultra Ego. Questa rivalità sarà sicuramente parte del prossimo Dragon Ball Daima, poiché il materiale promozionale vede i due combattere da adulti e condividere lo shock di essere trasformati in versioni miniaturizzate di se stessi.

Vegeta farà èarte della serie sequel in arrivo il mese prossimo come mostrato in vari trailer, ma pare che il principe dei Saiyan non si unirà a Goku nella missione di far tornare tutto alla normalità. Infatti Goku si unirà al Kaiohshin Supremo, insieme ai nuovi arrivati ​​Glorio e Panzy, per viaggiare nell’universo in uno scenario simile a quello di Dragon Ball GT. Poiché la serie si svolgerà dopo gli eventi di Kid Buu ma prima dell’inizio di Super, sarà interessante vedere se verranno rivelati nuovi sviluppi tra questi eterni rivali.

Nonostante Vegeta e Goku siano trasformati in versioni in mini di loro stessi, ciò potrebbe non avere effetto sui loro livelli di potenza. Come mostrato in un recente trailer di Daima, Goku ha ancora la capacità di trasformarsi in un Super Saiyan, il che significa che non ritorna al suo livello di forza di quando era un bambino. E sicuramente lo stesso varrà per Vegeta.

Per quanto riguarda il manga, al momento Super è fermo. L’ultimo capitolo del manga, il capitolo 103, funge da finale di serie. All’inizio di quest’anno, il mangaka di Dragon Ball Super, Toyotaro ha assicurato ai fan che il manga tornerà, anche non ha rivelato altri dettagli. E sicuramente i fan si aspetteranno un aggiornamento legato a una grande minaccia ancora in agguato. Si tratta di Freezer e della sua nuova trasformazione, Black Freezer, che rimane la più grande minaccia per i Guerrieri Z, dato che il despota alieno tornerà nella serie.

