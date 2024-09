Hunter x Hunter: Togashi condivide un aggiornamento sul manga

Hunter x Hunter rimane uno dei più grandi titoli di Weekly Shonen Jump, poiché la storia di Gon e dei suoi amici ha conquistato tantissimi lettori in tutto il mondo. E il successo della serie shonen in questione rimane immutato nel tempo nonostante i grossi problemi di salute di Togashi lo costringano a lavorare in modo irregolare e incostante. Fortunatamente, Togashi non ha mai tenuto segreto nulla ai suoi fan e anche recentemente ha condiviso un nuovo aggiornamento sul futuro di Hunter x Hunter.

L’attuale arco narrativo che riempie le pagine del manga di Hunter x Hunter è il “Succession Contest Arc”. Si tratta di una trama molto diversa da quella vista prima nella serie. Invece di vedere Gon e/o Killua in prima linea, Kurapika guida la carica nella lotta per la corona. Una famiglia reale è in lotta per governare un paese e Kurapika è coinvolto nella guerra civile. Ogni partecipante ha abilità Nen e poiché Kurapika è stato designato come protettore di un principe neonato, spetta all’eroe proteggere il bambino. Considerando che la trama si svolge interamente su una nave da crociera, è una storia claustrofobica per i cacciatori coinvolti.

Hunter x Hunter tornerà sulle pagine di Weekly Shonen Jump il 7 ottobre, il che significa che i lettori del manga devono aspettare ancora qualche settimana per la continuazione dell’arco narrativo del Succession Contest. Nonostante questo, Yoshihiro Togashi è stato più che disposto a fornire ai fan aggiornamenti sulla serie tramite la sua pagina X, che lo ha reso il mangaka più seguito in rete. Di seguito riportiamo il messaggio:

“Il flusso generale dell’attuale preparazione del manoscritto è il seguente: Inchiostrazione analogica del personaggio; Sfondo analogico; Sfondi, effetti e decorazioni digitali; Aggiunta di correzioni al manoscritto stampato“.

In un recente aggiornamento sui social media, il mangaka di Hunter x Hunter ha dichiarato che, nonostante la schiena gli abbia nuovamente causato problemi, il recente trattamento ha migliorato il suo stato generale. “Ho ricevuto cure e mi sento molto meglio. Sembra che la mia postura quando coloravo fosse la fonte del mio mal di schiena. Solo dopo che qualcuno me l’ha fatto notare, ho capito che la mia postura era leggermente diversa da quella che avevo quando inchiostravo il mio manoscritto“.

Tutti sanno che Yoshihiro Togashi soffre di forti dolori alla schiena a causa dei suoi anni di lavoro come mangaka. Ciò ha causato alcuni ritardi importanti nel proseguire Hunter x Hunter, poiché il mangaka ha dovuto prendersi pause lunghe anche anni.

Fonte – Comicbook