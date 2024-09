Naruto x TMNT: svelata una nuova illustrazione ufficiale prima del lancio

Naruto e le famose Tartarughe Ninja debutteranno con un importante crossover questo autunno. E il fumettista che lavora alla serie ha rilasciato una nuova anteprima del tanto atteso team up con una nuova illustrazione speciale. Naruto di Masashi Kishimoto sta ora celebrando il 25° anniversario dal debutto del manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shuieisha, e ciò significa che probabilmente si vedranno alcuni nuovi progetti che celebreranno la serie shonen. Ciò ha portato all’annuncio non solo di un nuovo film live-action in lavorazione, ma anche di un nuovo divertente crossover.

Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto è una divertente collaborazione che vede il coinvolgimento di IDW Publishing, Shueisha e Viz Media. Questo crossover farà il suo debutto a novembre e vedrà il Villaggio della Foglia scontrarsi con New York per scatenare una nuova serie di avventure tra tutti questi famosi ninja. Il fumettista dietro il secondo numero del nuovo crossover, Jorge Jimenez, ha pubblicato sui social una nuova anticipazione del crossover che mette in risalto Donatello che la forma Kyubi di Naruto.

La trama del crossover tra le Tartarughe ninja e Naruto anticipa che le vicende vedranno April O’ Neil incontrare il Quinto Hokage, Tsunade. Questo incontro segreto non solo cattura l’attenzione del Villaggio della Foglia, ma anche dei nemici ninja delle Tartarughe, il Clan del Piede. Quindi, naturalmente, entrambe le forze dovranno allearsi per affrontare una minaccia ancora più grande.

Nell’introdurre Naruto nel mondo delle Tartarughe Ninja, Goellner ha rivelato che “Il Team 7 si dirigerà effettivamente verso una nuova versione del territorio delle Tartarughe! Abbiamo metaforicamente (e credo letteralmente) aggiunto una nuova sezione al mondo di Naruto per questa storia in modo da poterla rendere il più autentica possibile. L’artista della serie Hendry Prasetya ha svolto un lavoro di progettazione davvero sbalorditivo per rendere possibile tutto questo“.

Unendo questi universi, Goellner ha anche spiegato perché riteneva che questo crossover fosse già apparentemente perfetto. “La magia di Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto è abbastanza evidente, ma il motivo principale per cui funziona secondo me è che le Tartarughe Ninja come concetto hanno già così tanta energia shonen innata. Voglio dire, ho sempre amato il franchise e potevo facilmente immaginare una serie di TMNT creata appositamente per Shonen Jump“. E dall’aspetto di questa nuova cover, i due universi rappresentati da Donatello e Naruto sono già perfetti prima ancora che il primo numero faccia il suo debutto.

Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto sarà rilasciato dal 20 novembre e conterà quattro volumi. La storia sarà scritta da Caleb Goellner e disegnato da sia da Jorge Jimenez che da Hendry Prasetya.

Fonte – Comicbook