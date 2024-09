Jujutsu Kaisen: l’ultimo capitolo rivelerà il ritorno shock di un personaggio?

Il manga di Jujutsu Kaisen sta per giungere al termine e infatti manca solo un capitolo prima della fine. Ma nonostante questo Gege Akutami deve ancora rivelare gli ultimi colpi di scena e soprattutto rispondere alle ultime domande dei fan. Dopo aver sconfitto Sukuna, il capitolo 270 di Jujutsu Kaisen ha lasciato tutti gli appassionati del manga senza parole in quanto ha anticipato la rinascita di un personaggio sorprendente.

E non si tratta di Gojo Satoru. Non ci sono aggiornamenti su quest’ultimo, ma si potrebbe trattare di un teaser su Geto. Il corpo dello stregone è tornato in azione, quindi la domanda è chi lo sta controllando.

Geto (o Kenjaku) è ancora vivo? Si può intuire facilmente che Jujutsu Kaisen ha fatto impazzire tutti quando il capitolo 270 è andato su Takaba. Si scopre che l’uomo è sopravvissuto allo scontro finale con Sukuna e non è solo. Takaba mentre mangia fuori con qualcuno e Akutami si assicura di tenere nascosto il volto dell’altra persona. Tuttavia, qualsiasi fan potrebbe dire che il personaggio che mangia con Takaba è Geto. O almeno, è qualcuno che usa il corpo di Geto.

La struttura ampia e la postura del corpo sono facili da riconoscere, per prima cosa. Poi c’è anche la questione dei capelli. Geto era noto per portare i suoi lunghi capelli legati solo sulla parte superiore. E Kenjaku ha mantenuto questo stile dopo aver controllato il corpo di Geto e ora quell’acconciatura ci perseguita ancora una volta. Il nuovo capitolo del manga nasconde il volto di Geto con una nuvoletta di testo, ma è palese che si tratti di lui.

Data l’interazione di Takaba con Kenjaku durante l’arco Shinjuku Showdown, i fan sono impazienti di vedere come si svolgerà questa parte. Se Geto è tornato in vita o se Kenjaku è riuscito a sopravvivere, lo scopriremo abbastanza presto dato che manca un capitolo e alla fine del manga.

Per coloro che sono ansiosi di vedere il finale di Jujutsu Kaisen, la serie si concluderà il 30 settembre. Akutami ha lavorato duramente sul capitolo finale e l’epilogo del manga ha dato ai fan una buona dose di risoluzione. Dal ritorno di Megumi alla fine della New Shadow Style School, la società degli stregoni è in continuo cambiamento. La sconfitta di Sukuna ha inaugurato una nuova era che Yuji aiuterà a guidare. Ma ci sono ancora diverse cose che Jujutsu Kaisen deve ancora affrontare.

Il più grande punto interrogativo è Gojo Satoru, ovviamente. Lo stregone è il personaggio più popolare della serie, ed è passato più di un anno dalla sua morte contro Sukuna. Visti i recenti revival dell’epilogo, i fan sperano che Akutami trovi un modo per riportare in vita Gojo, anche se ci vuole un Voto Vincolante.

Fonte – Comicbook